ruf Jugendreisen startet wegweisenden Website Relaunch für die Generation Alpha

Der Reiseveranstalter ruf Jugendreisen hat seinen Webauftritt vollständig erneuert. Unter ruf.de erleben Jugendliche und ihre Familien ab sofort eine Plattform, die Inspiration und Buchung klar trennt, blitzschnell reagiert und sich anfühlt wie die Apps, mit denen Kinder und Teens aufgewachsen sind - visuell, interaktiv, ohne Umwege.

Design trifft Nutzerlogik

Themen-Landingpages liefern hochwertige Geschichten, starke Bilder und Insider Tipps, während schlanke Produktseiten ohne Ablenkung direkt zur Reise führen. Die Seite ist Mobile First gedacht und auf jedem Gerät vollständig responsiv - orientiert an der Erwartung junger Nutzer, dass Inhalte sofort verfügbar, gut visualisiert und mit wenigen Taps steuerbar sind.

"Die Generation Alpha swipet nicht durch Textwüsten, sie erwartet klare Bilder, kurze Wege und sofortige Reaktionen," sagt Kristina Oehler, Geschäftsführerin von ruf Jugendreisen. "Darum fühlt sich ruf.de an wie ihre Lieblings-Apps: schnell, intuitiv und durchgängig mobil."

Live-Daten schaffen Vertrauen

Ein Herzstück des Relaunchs ist die direkte Anbindung an das zentrale Buchungssystem. So sehen Nutzer Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit, kombinieren Optionen im interaktiven Buchungskonfigurator und behalten dank klarer Darstellung Inklusivleistungen und echte Bewertungen im Blick. Für Familien ist das entscheidend - denn Kinder und Teens beeinflussen Reiseziel, Unterkunft und Aktivitäten heute spürbar mit.

"Wenn Kids mitentscheiden, zählt Transparenz: Was kostet es jetzt, was ist drin, welche Option passt?" erklärt Peter Schuto, Head of Customer Relations bei ruf Jugendreisen. "Unser System antwortet in dem Tempo, das die Generation Alpha gewohnt ist - jede Änderung aktualisiert sofort den Gesamtpreis."

Gemacht für Mitentscheider

Familien wählen ihre Urlaube zunehmend nach den Bedürfnissen der Kinder, wie ruf aus Umfragen weiß: fast drei Viertel der Eltern richten das Reiseziel an den Wünschen des Nachwuchses aus, fast genauso viele lassen die Kids bei der Restaurantwahl mitreden, mehr als die Hälfte achtet auf passende Jugend-/Kids-Programme in Unterkünften. Genau hier setzt ruf.de an - mit klaren Filtern, verständlicher Leistungsübersicht und Echtzeit-Verfügbarkeiten, die gemeinsames Entscheiden leichter machen.

Technische Basis mit Wachstumsspielraum

Im Hintergrund arbeitet ein modulares Contentmanagement-System. Es erlaubt schnelle Content-Pflege und zügige Funktionsupdates - wichtig, weil sich Medien und Nutzungsmuster der jungen Zielgruppe dynamisch verändern und visuelle, personalisierte und interaktive Formate besonders gut funktionieren.

"Unsere Website ist kein starres Produkt, sondern eine lernende Plattform," so Oehler. "Wenn sich Seh- und Nutzungsgewohnheiten verschieben - etwa hin zu noch mehr Video oder Gamification - können wir Inhalte und Features schnell nachziehen."

Warum dieser Fokus?

Die Generation Alpha - geboren ab 2010 - ist die erste komplett digitale Generation. Viele nutzen bereits früh Tablets und Video-Plattformen, sind an Short-Form-Content gewöhnt und vertrauen auf interaktive, unmittelbare Erlebnisse statt auf lange Textstrecken. Sie prägen Familienentscheidungen heute schon deutlich mit - und werden in den kommenden Jahren selbstständig buchen. ruf.de spiegelt diese Realität: inspiriert wie ein Social Feed, klar wie ein Online-Shop, zuverlässig wie ein Reiseprofi.

"Unsere Aufgabe ist es, die Spontanität der Generation Alpha mit der Sicherheit der Eltern zu verbinden," fasst Schuto zusammen. "Mit ruf.de geht beides: schnell vergleichen, sofort verstehen - und mit gutem Gefühl buchen."

