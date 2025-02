ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

ruf Jugendreisen nach starkem Wachstum mit neuer Positionierung auf der ITB

Innovative Strategien, digitale Prozesse und ein erweitertes Angebot sichern langfristigen Erfolg

Zur ITB in Berlin präsentiert sich ruf Jugendreisen mit einer neuen strategischen Ausrichtung und wirtschaftlich stärker denn je. Dank der inzwischen großen Zahl an touristischen Leistungsträgern ist das Unternehmen neu auch in Halle 25 vertreten - näher am Puls der Branche und optimal positioniert für den direkten Austausch mit Partnern und Interessierten. Neben dem beeindruckenden Wachstum trägt auch die erfolgreich umgesetzte Unternehmensnachfolge aus den eigenen Reihen maßgeblich zur nachhaltigen Ergebnisstabilisierung bei.

Gegenüber den Vor-Corona-Jahren konnte ruf Jugendreisen ein Umsatz- und Gästeplus von 30 % erzielen. Neben der positiven Entwicklung der Buchungszahlen führte eine gezielte Ergebnisoptimierung zur nachhaltigen Verbesserung der Gesamtbilanz. Dies ermöglichte nicht nur die Stabilisierung der wirtschaftlichen Grundlage, sondern auch eine hohe Prämienausschüttung an die Mitarbeitenden - ein Zeichen der Wertschätzung und Motivation für das gesamte Team.

"Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ruf Jugendreisen mit einer klaren strategischen Ausrichtung und innovativen Prozessen nicht nur stabil wachsen, sondern auch neue Maßstäbe setzen kann. Unser Erfolg basiert auf einem starken Team, das mit Leidenschaft daran arbeitet, jungen Menschen unvergessliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen", so Kristina Oehler, geschäftsführende Gesellschafterin.

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs sind innovative digitale Prozesse, die ruf Jugendreisen durch die Zusammenarbeit mit seiner Inhouse-Softwarefirma kontinuierlich weiterentwickelt. Dies sorgt für effizientere Abläufe und eine verbesserte Servicequalität für Kunden und Partner.

Zusätzlich konnte ruf Jugendreisen durch das mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnete Angebot "Klassenfahrten" ein weiteres Marktsegment erfolgreich erschließen und sein Portfolio strategisch erweitern. Die hohe Qualität und Innovationskraft des Unternehmens wurden darüber hinaus kürzlich als "Marke des Jahrhunderts" gewürdigt. Diese Anerkennung ehrt Unternehmen, die durch Verantwortung, Innovation und eine klare Zukunftsvision überzeugen - Werte, die ruf Jugendreisen seit Jahrzehnten prägen.

Mit dieser wirtschaftlichen Stärke, innovativen Prozessen und neuen Geschäftsfeldern blickt ruf Jugendreisen optimistisch in die Zukunft und setzt weiterhin Maßstäbe in der Touristikbranche.

ruf Jugendreisen mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich 65.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen sowie Klassenfahrten und Abireisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 80 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen über 1.500 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter (Stand 2024) für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität der Reisen, die Sicherheit der jungen Gäste sowie die hochwertigen Programmangebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.

