ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Wachsende Nachfrage nach Endlich-Einfach-Klassenfahrten

ITB: ruf Jugendreisen präsentiert Möglichkeiten für Kooperationspartner

Bild-Infos

Download

Bielefeld / Berlin (ots)

ruf Jugendreisen ist vom 7. bis 9. März 2023 auf der Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin vertreten. Dort stellt das Unternehmen unter anderem das Entwicklungspotenzial und die Kooperationschancen für seine neuen "Endlich-Einfach-Klassenfahrten" vor. Das Produkt ist seit 2021 am Markt und ist für seine Innovationsstärke mit dem Deutschen Tourismuspreis 2022 ausgezeichnet worden. Die Markteinführung ist gelungen. "Wir wachsen im Segment der Klassenfahrten schnell. Um unseren Expansionskurs weiter zu beschleunigen, suchen wir neue Partner", betont Sebastian Diekmann, Projektleiter ruf Klassenfahrten.

Schon im ersten Geschäftsjahr lagen die Buchungen für die Endlich-Einfach-Klassenfahrten über den Erwartungen. Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die Nachfrage gegenüber dem Vorjahr bereits mehr als verdreifacht. "Unser Produkt überzeugt. Das zeigt sich zum Beispiel an der Zahl der Schulen, die inzwischen wiederholt mit uns verreisen", so Diekmann.

Der Veranstalter wird sein Angebot nun ausbauen. Weitere Metropolen in Deutschland sowie Ziele an Nord- und Ostsee sind in Planung. Zudem sollen in den Top-Zielen Berlin und Hamburg weitere Kapazitäten hinzukommen. "Wir sind offen für neue Ziele und Unterkünfte und freuen uns über entsprechende Angebote", erklärt Diekmann.

Endlich-Einfach-Klassenfahrten

Mit seinem innovativen Produkt ermöglicht ruf Jugendreisen die Planung, Buchung, Organisation und Bezahlung von Klassenfahrten mit nur wenigen Klicks. Für Lehrer:innen bedeutet das eine große Entlastung. Sie können eine Klassenfahrt unverbindlich konfigurieren und sich direkt den Angebotspreis anzeigen lassen. Bestnoten gibt es vor allem für die einfache Buchung, die Echtzeit-Anzeige des Reisepreises bei Anfrage und den kostenlosen Bezahlservice, mit dem das Einsammeln von Geld für die Lehrer:innen entfällt. Auch die Stornobedingungen kommen gut an. Alle Reisen sind bis 31 Tage vor Abfahrt kostenlos stornierbar, eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ist immer inklusive.

ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.

Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen sowie die Klassenfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen mehr als 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist für sein nachhaltiges Engagement mit dem Ökoprofit-Siegel zertifiziert und stellt alle Anreisen klimaneutral.

Auf der ITB ist ruf in Halle 4.1 am Stand 122 zu finden.

Weitere Infos gibt es unter www.ruf.de und www.ruf-klassenfahrten.de.

Original-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell