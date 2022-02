ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Zum 40. ruf Geburtstag 40 Prozent Jubiläumsrabatt auf 40 Jugendreisen

Lake- & Natureclub in Schweden neu im Sommerprogramm 2022

Bielefeld (ots)

ruf Jugendreisen feiert seinen 40. Geburtstag mit einer attraktiven Jubiläumsaktion. Kunden können sich im Februar über 40 Prozent Jubiläumsrabatt auf 40 ausgewählte Jugendreisen freuen. Die meisten Sparangebote gibt es für das Sommerprogramm 2022. Es umfasst über 30 Reiseziele in zehn Ländern für Jugendliche ab 11, 14 oder 16 Jahren. Als neues Highlight hinzugekommen ist der Lake- & Natureclub in Schweden. Alle Reisen sind buchbar.

Unter dem Motto "40 Jahre ruf - let's celebrate!" ist der 1981 gegründete Veranstalter bereits im Herbst in sein Jubiläumsjahr gestartet. "Den runden Geburtstag möchten wir mit unseren Kund:innen feiern und sie in den kommenden Monaten immer wieder mit besonderen Angeboten überraschen", so Geschäftsführerin Kristina Oehler. Während der Jubiläumsaktion im Februar können Kund:innen zum Beispiel den frisch renovierten 4-Sterne-Club Las Vegas in Calella jetzt für Anfang Juli schon ab 359 Euro (sechs Reisetage inkl. Unterkunft und Transport) buchen und den beliebten Friendsclub in Tarquinia ab 443 Euro (neun Reisetage, Unterkunft im Zelt).

Neues Sommer-Highlight

Neu im ruf Sommer ist der Lake- & Natureclub im schwedischen Floda für Jugendliche ab 14 Jahren. Er liegt nahe Göteborg direkt an einem Badesee mitten in der Natur. Die Möglichkeiten reichen von Aktion beim Mountainbiken, Kanu- und Kajakfahren über Chillen am See oder in der Saune bis hin zu Sightseeing in Göteborg. Mahlzeiten gibt es im Clubhaus mit Seeblick und Terrasse. Die Anlage ist dank 100 Prozent Ökostrom und eigener Wasserversorgung besonders nachhaltig.

Buchen ohne Risiko

Neben Schweden sind im Sommer Reisen nach Deutschland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Malta, Spanien und in die Niederlande möglich. "Unsere Kund:innen können ihr Wunschziel bei uns schon jetzt nahezu risikolos buchen. Stornierungen sind für alle unsere Reisen bis 31 Tage vor Reiseantritt kostenlos möglich", betont Oehler. Außerdem gilt während der Jubiläumsaktion im Februar eine kostenlose Umbuchungsmöglichkeit bis sieben Tage vor Abreise.

ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.

Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen und Sprachreisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist für sein nachhaltiges Engagement mit dem Ökoprofit-Siegel zertifiziert und stellt alle Anreisen klimaneutral.

