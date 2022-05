Relax - das neue Elternmagazin von ruf

ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Erstmals gibt ruf ein eigenes Elternmagazin heraus. Unter dem Titel Relax beantwortet es viele Fragen, die Eltern zu betreuten Jugendreisen haben. Neben einem unterhaltsamen Teil mit Hintergrundberichten, Einblicken ins Unternehmen und Expert:innen-Interviews enthält das Magazin einen großen Ratgeberteil mit vielen wertvollen Informationen. Interessent:innen können die Relax auf der ruf Homepage herunterladen oder kostenfrei bestellen.

"Jugendreisen sind für die Gäste nicht nur eine willkommene Auszeit vom Alltag, sondern leisten einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen. Das erleben wir seit 40 Jahren. Diese Erfahrung möchten wir mit unserem neuen Magazin auch den Eltern näher bringen", erklärt ruf Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt. Das ruf Konzept hat sich bereits vielfach bewährt. Rund 1,4 Millionen Jugendliche sind mittlerweile mit dem Veranstalter unterwegs gewesen.

Die jungen ruf Gäste profitieren von einer unbeschwerten, glücklichen Zeit, haben viel Spaß, können sich ausprobieren und wohlfühlen. Für die Möglichkeiten, Anregungen und den sicheren Rahmen sorgt ruf. "Safety first" ist dabei die oberste Devise, damit auch die Eltern sich entspannen können. Relax ist daher der Titel des neuen ruf Elternmagazins. Hinter dem Titel steckt aber viel mehr. Relax steht auch für: Jugendlichen Reisen und Erlebnisse ermöglichen, sie loslassen, sie anstupsen, etwas Neues zu wagen und ihnen damit ein Extra für die Entwicklung zu bieten.

Anlässlich des 40. ruf Geburtstags enthält die erste Ausgabe des Magazins einen Rückblick auf vier Jahrzehnte Jugendreisen. Des Weiteren steht am Beispiel des ruf Friendsclubs in Italien das Betreuungskonzept für die jüngsten Gäste besonders im Fokus. Außerdem gibt es Empfehlungen einer Freizeit- und Tourismusforscherin, den Erfahrungsbericht einer Familie, Wissenswertes zur Reiseleiter:innen-Ausbildung und Betreuungsqualität und vieles mehr. Im Ratgeberteil geht es unter anderem um das richtige Alter für eine Jugendreise, die unterschiedlichen Reiseformate und um finanzielle Aspekte. Hinzu kommt ein informatives Sicherheits-ABC.

Interessent:innen können die Relax ab sofort auf www.ruf.de/service/elternmagazin herunterladen oder kostenfrei bestellen.

ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.

Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen und Klassenfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist für sein nachhaltiges Engagement mit dem Ökoprofit-Siegel zertifiziert und stellt alle Anreisen klimaneutral.

