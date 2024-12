ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

ruf Jugendreisen ist Marke des Jahrhunderts

Seit über 40 Jahren steht ruf als Synonym für Urlaub junger Menschen. Der Marktführer für Jugendreisen wurde in Berlin ausgezeichnet

Bielefeld (ots)

Das Nachschlagewerk der Marken, die sich als Ikone ihres Segments unter dem Dach der Deutschen Standards versammeln, wird seit über 20 Jahren von Studio ZX aus der ZEIT Verlagsgruppe publiziert. Sie werden nach streng definierten Kriterien ausgewählt und glänzen durch verantwortungsvolles Handeln, Innovationskraft und eine besondere Vision für die Zukunft. Das umfangreiche Buch präsentiert gleich über 150 solcher Unternehmen und Marken aus unterschiedlichsten Bereichen. Sie alle eint, dass sie in ihrer Ausrichtung weltweit einzigartig sind, Verantwortung für ihre Qualität und Zuverlässigkeit übernehmen und mit großer Innovationskraft sich und ihre Produkte stetig weiterentwickeln und somit die Standards setzen.

"Wir sehen diese Auszeichnung nicht nur als Anerkennung unserer gemeinsam als Team erreichten bisherigen Erfolge, sondern vor allem als Ansporn für die Zukunft: Unsere jugendlichen Gäste stellen hohe Anforderungen an ihre Urlaubszeit", sagt Kristina Oehler von ruf. Und ihr Kollege Thomas Neumann ergänzt: "Die Interessen, die Moden und die Trends in der jugendlichen Lebenswelt unterliegen stetigem Wandel. Wir von ruf Jugendreisen wollen weiterhin das Beste für unsere Gäste geben - daran arbeiten wir jeden Tag!"

Die Ehrung zielt nicht nur auf die bisherige, über vier Jahrzehnte lange Entwicklung des Jugendreise-Veranstalters ab, sondern auch auf die in der Branche vorbildliche Innovationskraft und die stetige Transformation in sich wandelnden Zeiten. Die weltweiten Reiseangebote müssen nicht nur an die Interessen der jugendlichen Gäste angepasst werden, sondern ebenso attraktiv für die jährlich über 1.500 größtenteils ehrenamtlich aktiven Reiseleiterinnen und Reiseleiter sein.

Das Zusammenspiel von klar strukturierten und sicheren Abläufen in der Touristik bei gleichzeitiger Lifestyle-Orientierung und Event-Inszenierung einer jeden Reise gelingt bei ruf durch die ausgesprochen offene Kommunikationskultur mit ganz flachen Hierarchien unter Einbeziehung aller Beteiligten - von den Auszubildenden und den Mitarbeitenden in der Bielefelder Zentrale über die saisonalen Reiseleiterinnen und Reiseleiter bis hin zur zweiköpfigen Geschäftsführung: Kristina Oehler hat vor über 20 Jahren als Reiseleiterin und Thomas Neumann als Zivildienstleistender bei ruf angefangen, heute verantworten sie als Eigentümer gemeinsam die strategische Ausrichtung und operative Umsetzung im Unternehmen - auch hier eine geglückte Transformation nach dem Ausscheiden der Unternehmensgründer. Peter Schuto, bei ruf für alles verantwortlich, was den Dialog mit Kunden und Gäste betrifft, präzisiert seine Sicht: "Unser wichtigstes Barometer sind und bleiben unsere jugendlichen Gäste: Nur wenn es uns gelingt, ihre Ansprüche zu erfüllen, sind wir erfolgreich. Deswegen legen wir so viel Wert auf den direkten Kontakt. Jede Meinung wird bei uns gehört!"

ruf Jugendreisen - Safe unvergesslich!

ruf Jugendreisen mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich 65.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen sowie Klassenfahrten und Abireisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 80 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen rund 1500 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter (Stand 2024) für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.

