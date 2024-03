Baden-Baden (ots) - Unglaubliche Spendensumme für Kinder in Not: 1,5 Millionen Euro hat United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, im Jahr 2023 an verschiedene Kinderhilfsprojekte weitergeleitet! Damit war die weltweit einzigartige Website, die einmalige Dinge und Erlebnisse mit Stars versteigert, ...

mehr