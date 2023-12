United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

1,5 Millionen Euro für Kinder in Not: United Charity feiert unglaubliches Spendenjahr!

Das Charity-Auktionsportal versteigert einmalige Promi-Highlights zugunsten von Kinderhilfsprojekten

Baden-Baden (ots)

Unglaubliche Spendensumme für Kinder in Not: 1,5 Millionen Euro hat United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, im Jahr 2023 an verschiedene Kinderhilfsprojekte weitergeleitet! Damit war die weltweit einzigartige Website, die einmalige Dinge und Erlebnisse mit Stars versteigert, eine wichtige finanzielle Stütze für die wertvolle Arbeit zahlreicher Organisationen.

United Charity ist die erste Anlaufstelle für Promis, die sich für den guten Zweck einsetzen möchten. Auf www.unitedcharity.de wurden im vergangenen Jahr über 2.000 Auktionen für den guten Zweck versteigert, deren gesamte Erlöse gespendet wurden. Highlights waren z.B. ein von Lionel Messi signierter Weltpokal für 14.100 Euro, ein signierter Basketball der frischgebackenen Weltmeister für 12.050 Euro und auch unzählige Meet&Greets mit Stars wie Manuel Neuer, Giovanni Zarrella oder Tokio Hotel. "Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass United Charity inzwischen so bekannt geworden ist und Stars wie Udo Lindenberg, oder auch viele Profisportler mit Auktionsideen auf uns zukommen", so Dagmar Kögel, Schirmherrin von United Charity.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 15 Millionen Euro an verschiedenste Hilfsorganisationen weitergeleitet.

