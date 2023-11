United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Manuel Neuer, Victoria Swarovski, Tokio Hotel: Über 20 Stars für den guten Zweck treffen!

United Charity versteigert so viele Meet&Greets wie noch nie für den RTL-Spendenmarathon

Baden-Baden (ots)

Das gab es noch nie: Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, können aktuell über 20 ganz persönliche Treffen mit Stars ersteigert werden! Mit dabei sind u.a. die Fußballprofis Manuel Neuer und Emre Can, die Musik-Stars Anastacia, Peter Maffay, Tokio Hotel, The BossHoss und Roland Kaiser, TV-Legende Günther Jauch sowie die Moderatorinnen Victoria Swarovski und Frauke Ludowig!

Doch nicht nur mit Meet&Greets setzen sich die Promis für Kinder in Not ein, auch einmalige Sammlerstücke kommen auf www.unitedcharity.de unter den Hammer: NFL-Star Travis Kelce spendet zum Beispiel sein signiertes Trikot, Bundestrainer Julian Nagelsmann trennt sich von seinem Hemd und Til Schweiger stiftet sein Original-Outfit aus "Manta, Manta". Der gesamte Erlös dieser VIP-Auktionen geht an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern. Mitgeboten werden kann noch bis zum 17. November - eine tolle Gelegenheit, sich schon jetzt ein einmaliges Weihnachtsgeschenk zu sichern!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 15 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell