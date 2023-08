United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Helene Fischer: Fan bietet Mega-Summe für ihren Award!

United Charity versteigerte die Auszeichnung für ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine

Baden-Baden (ots)

Helene Fischers Sold Out-Award wurde für 5.200 Euro von einem Fan ersteigert! Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, hat sich die Schlagerqueen für den guten Zweck von dieser ganz persönlichen Auszeichnung getrennt, um damit ein Kinderkrankenhaus im ukrainischen Saporischschja zu unterstützen. Den gesamten Erlös leitet United Charity nun an die Hilfsorganisation "Oberhausen hilft" weiter, die damit einen Hilfstransport für das Krankenhaus organisiert.

Helene Fischer hatte die von ihr signierte Auszeichnung im Mai für ihre ausverkauften Konzerte in der Rudolf Weber Arena Oberhausen erhalten und für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Das besondere Sammlerstück war bei den Fans heißbegehrt, so dass sich auf www.unitedcharity.de bis zum Schluss mehrere Bieter gegenseitig hochboten. Am Ende durfte sich ein Fan aus Nürnberg über den Zuschlag freuen, der sich nicht nur Helenes Award gesichert hat, sondern damit auch noch viel Gutes tut.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 14,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

