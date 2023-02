United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Fußballstars helfen Erdbebenopfern mit einmaligen Auktionen!

Bei United Charity setzen sich Juan Mata, Robin Knoche & Co. für die Betroffenen in der Türkei und Syrien ein

Baden-Baden (ots)

Nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien machen sich zahlreiche Fußballstars gemeinsam mit United Charity für die Betroffenen stark! Galatasaray-Star Juan Mata, Robin Knoche von Union Berlin, FC Bayern-Profi Dayot Upamecano, Manchester City-Star Ilkay Gündogan, Marius Wolf von Borussia Dortmund sowie der gesamte 1. FC Köln - alle stehen zusammen für die gute Sache ein und versteigern auf www.unitedcharity.de getragene und signierte Sammlerstücke.

Weltstar Juan Mata verbindet durch seinen Verein eine ganz persönliche Beziehung zur Türkei und versteigert bei Europas größtem Charity-Auktionsportal eines seiner Galatasaray-Spielertrikots zugunsten der Erdbebenopfer. Robin Knoche, der aktuell mit Union Berlin in der Europa League und der Bundesliga glänzt, spendet ein Matchworn-Trikot. Auch FC Bayern-Star Dayot Upamecano, Manchester City-Profi Ilkay Gündogan und BVB-Star Marius Wolf helfen mit besonderen Trikots. Der 1. FC Köln hat sogar eine große Hilfsauktion mit vielen tollen Sammlerstücken gestartet. United Charity leitet die gesamten Auktionserlöse an die Erdbebenhilfe weiter. Jetzt für den guten Zweck mitbieten unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Erdbeben-Hilfe!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 14 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

