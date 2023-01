United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

14 Millionen Euro für Kinder in Not - United Charity feiert Rekord-Spendenjahr!

Das Charity-Portal hat 2022 mit seinen Auktionen mehr Geld denn je für Kinderhilfsprojekte gesammelt

Baden-Baden (ots)

Ein neues Jahr, ein neuer Rekord! United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, feiert den Gesamtspendenstand von 14 Millionen Euro und damit ein absolutes Rekordjahr! Im Jahr 2022 hat United Charity sowohl die 13. als auch die 14. Million geknackt und innerhalb eines Jahres so viel Geld wie nie zuvor für Kinder in Not gesammelt! Absolute Highlight-Auktionen auf www.unitedcharity.de waren zum Beispiel Mick Schumachers Formel 1-Helm, der über 56.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung erzielt hat, das Tour de France-Rad von Jan Ullrich, das für knapp 45.000 Euro für die Ukraine-Hilfe versteigert wurde, sowie die von Stars wie Bruce Willis designten Steiff Teddybären, mit denen über 56.000 Euro für UNICEF gesammelt werden konnten.

Mit seinen Erlösen unterstützt das von Karlheinz und Dagmar Kögel gegründete Auktionsportal über 300 verschiedene Hilfsorganisationen - hauptsächlich Projekte für Kinder. "Es ist uns unglaublich wichtig, dort zu helfen, wo dringend Hilfe benötigt wird. Natürlich unterstützen wir aktuell verstärkt Kinder in der Ukraine, aber auch zahlreiche andere Projekte sind auf Spenden angewiesen", so Dagmar Kögel, Schirmherrin von United Charity. "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Bietern und Partnern so viel bewegen können".

Über United Charity

United Charity versteigert laufend einmalige Dinge und Erlebnisse für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH leitet alle Auktionserlöse zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weiter.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell