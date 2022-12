United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Einmalige Weihnachtsgeschenke von Bruce Willis, Udo Lindenberg und weiteren Stars!

United Charity versteigert die besten Geschenke zugunsten von Kindern in Not

Baden-Baden (ots)

Für alle, die keine Lust mehr auf gewöhnliche Weihnachtsgeschenke haben, ist United Charity jetzt die Lösung! Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert rund 300 absolut einmalige Geschenke auf www.unitedcharity.de - und das komplett für den guten Zweck!

Ein von Hollywood-Star Bruce Willis persönlich designter Steiff Teddybär, das Klavier von Tim Bendzko, eine signierte Fotografie von Audrey Hepburn oder ein Original-Kunstwerk von Udo Lindenberg - diese und noch viele weitere Highlights sind auf der weltweit einzigartigen Website zu entdecken. Mit den besonderen Auktionen können langersehnte Weihnachtsträume erfüllt werden. Gleichzeitig beschenkt United Charity mit den gesamten Erlösen verschiedenste Kinderhilfsprojekte, die aktuell noch mehr denn je auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 13 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell