Ed Sheeran versteigert sein Oktoberfest-Outfit!

Auktionsportal United Charity spendet den gesamten Erlös an Kinder in Not

Baden-Baden (ots)

Ed Sheeran versteigert sein Oktoberfest-Outfit auf www.unitedcharity.de für Kinder in Not! Der Weltstar hatte das Outfit bei seinem spontanen Konzert auf der After-Show-Party des Frankfurter Oktoberfests im September persönlich getragen - nun versteigert er die einmaligen Fan-Sammlerstücke noch bis zum 17. November auf Europas größtem Charity-Auktionsportal zugunsten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern". Der Erlös geht ganz ohne Abzüge an Hilfsprojekte für Kinder!

Neben der Mega-Auktion von Ed Sheeran werden bei United Charity in der Vorweihnachtszeit noch zahlreiche weitere Promi-Highlights versteigert. Unter anderem können sich Fans ein Meet&Greet mit Tennisstar Alexander Zverev, ein Original-Requisit aus Roland Emmerichs neustem Film sowie ein persönliches Treffen mit Moderatorin Victoria Swarovski für den guten Zweck sichern - mitbieten lohnt sich!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 13 Millionen Euro an verschiedenste Hilfsprojekte weitergeleitet.

