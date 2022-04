Sky kündigt neue Serie an:""M. Son Of The Century"- ein Sky Original über Benito Mussolinis Aufstieg zur Macht

Sky Deutschland

Nach dem Bestseller "M. Der Sohn des Jahrhunderts" von Antonio Scurati

Produziert von Lorenzo Mieli für The Apartment, Teil der Fremantle-Gruppe, in Zusammenarbeit mit Pathè im Auftrag von Sky Studios

Drehbuch: Stefano Bises

Sky kündigt die Produktion von "M: Son Of The Century" an. Das mutige, bahnbrechende Sky Original Drama basiert auf Antonio Scuratis Bestseller-Roman, der die Geburt des Faschismus in Italien und den Aufstieg des Duce Benito Mussolini zur Macht beschreibt.

Die achtteilige Dramaserie wird von Lorenzo Mieli für The Apartment, Teil der Fremantle-Gruppe, und in Zusammenarbeit mit Pathé für Sky Studios produziert. Sie umfasst die Zeit von der Gründung der Fasci Italiani im Jahr 1919 bis zu Mussolinis berüchtigter Rede im Parlament nach der Ermordung des sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti im Jahr 1925. Die Serie wird den Zuschauern auch einen Einblick in Mussolinis persönliche Beziehungen geben, unter anderem zu seiner Frau Rachele, seiner Geliebten Margherita Sarfatti und zu anderen berühmten Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Wie im Roman wird die Geschichte eines Landes beleuchtet, das sich der Diktatur ergab, und die Geschichte eines Mannes, der es schaffte, sich immer wieder aus seiner Asche zu erheben.

Das Drehbuch stammt von Stefano Bises ("Gomorrha - Die Serie", "The New Pope", "ZeroZeroZero", "Speravo de morì prima") in Zusammenarbeit mit Davide Serino ("1992", "1993", "The King", "Exterior Night"). Die Dramaserie wird die Geschichte mit historischer Genauigkeit erzählen, jede Begebenheit, Personen, Dialoge und Reden, die von zahlreichen Quellen dokumentiert oder bezeugt wurden.

Lorenzo Mieli, CEO The Apartment: "Diese Serie heute zu machen, ist von großem Wert. In den letzten Jahren haben wir die Geburt neuer Formen von Populismus, Souveränität und Autoritarismus erlebt. Spuren des Mannes, der vor hundert Jahren den Marsch auf Rom unternahm, finden sich in vielen Figuren der heutigen Zeit. Dies gilt umso mehr, als Europa wieder einmal zum Kriegsschauplatz geworden ist. 'M' erzählt von den perversen Mechanismen der Empathie und der Gewalt, der Manipulation und der Moderne, die Italien vor einem Jahrhundert überrollten. Und kurz darauf die Welt. Es ist eine außerordentlich zeitgemäße Geschichte, aber auch eine Reise in die grenzenlosen Ambitionen, Verführungskünste, Beziehungen und Ängste eines Mannes, der einen großen Teil des italienischen Volkes dazu brachte, sich in ihn zu verlieben, und sie dann in den Abgrund riss. In dem er am Ende selbst den Tod fand."

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Deutschland und Italien: "Das Buch von Antonio Scurati ist in der italienischen Literatur ein beispielloses Werk, was Kühnheit, Originalität und Genauigkeit angeht. Eine Fernsehserie zu produzieren, die auf diesem Werk basiert, ist eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen konnten. Mit der Partnerschaft und der Kreativität des Teams von The Apartment tauchen wir direkt in den spannenden Stoff dieser Geschichte ein, um den Sky Kunden eine wirklich einzigartiges Sky Original über den Aufstieg und Fall eines Mannes und das historische Vermächtnis zu bieten, mit dem Italien und die Welt noch nicht fertig geworden sind."

Antonio Scurati: "'M' schildert - zum ersten Mal von innen - den Aufstieg der faschistischen Diktatur und die unheilvolle Macht des Diktators Benito Mussolini. Ein Thema von tragischer Aktualität. Ich freue mich, dass eine Serie das literarische Projekt erweitern wird. Wir brauchen Geschichten, die die Leidenschaft für die Freiheit wecken. Der Kampf zwischen Demokratie und Diktatur ist noch nicht vorbei."

Die Dreharbeiten werden 2023 beginnen. Die Serie wird in allen Sky Märkten ausgestrahlt werden. Den internationalen Vertrieb verantwortet Fremantle. Nach der ersten Veröffentlichung von "M. Der Sohn des Jahrhunderts" 2018, wurde Scuratis Roman für die Veröffentlichung in 46 Länder übersetzt. Weltweit wurden mehr als 600.000 Bücher verkauft. Ausgezeichnet mit Italiens renommiertesten Literaturpreis, den Premio Strega, wird "M. Der Sohn des Jahrhunderts" derzeit bei HarperCollins in den USA veröffentlicht.

The Apartment is a company founded in 2020 by Lorenzo Mieli within the Fremantle group.The company focuses on the creation and development of global scale TV series and feature films by investing in IP acquisition, exclusive deals with International level talent and writers. The Apartment positions itself on the market as an incubator of major projects that are developed and financed, and then physically produced by a network of partner production companies. In its initial slate, The Apartment has coproduced with Wildside Academy Award director Paolo Sorrentino's The New Pope, Saverio Costanzo's My Brilliant Friend - The Story of a New Name, and Luca Guadagnino's We Are Who We Are. The Apartment most recently produced Paolo Sorrentino's The Hand of God, which is an Oscar, Golden Globe and BAFTA nominee, as well as winner of the Silver Lion Grand Jury Prize at the Venice Film Festival 2021. The company is currently post-producing Exterior Night, a drama series by Marco Bellocchio. Lorenzo Mieli is the CEO of The Apartment.

