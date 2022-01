Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Elektromobilität in ihrer elegantesten Form

Weiterstadt

› ŠKODA erweitert seine rein batterieelektrische ENYAQ iV-Familie um ein emotional gestaltetes Coupé und die erste RS-Variante

› Sportlich-elegante Linienführung und großzügiges Platzangebot im Innenraum

› Zwei Batteriegrößen, vier Leistungsstufen von 132(1) bis 220 kW(2), Heck- oder Allradantrieb

› Bis zu 545 Kilometer(3) Reichweite im WLTP-Zyklus und kurze Ladezeiten

› Mehr Nachhaltigkeit: Sitzbezüge aus Schurwolle und recycelten PET-Flaschen, ökologisch gegerbtes Leder

ŠKODA erweitert nach dem erfolgreichen Start des ENYAQ iV seine Baureihe um ein elegantes Coupé. Dabei umfasst das Angebot auch eine sportliche RS-Version. Das ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV ist noch emotionaler gestaltet und bietet trotz der sportlichen Linienführung großzügige Platzverhältnisse und ein Kofferraumvolumen von 570 Litern. Der Luftwiderstandsbeiwert konnte gegenüber dem ENYAQ iV nochmals verbessert werden, er liegt nun bei cw 0,234. Das ermöglicht je nach Ausstattung voll reisetaugliche Reichweiten von bis zu 545 Kilometern(3) im WLTP-Zyklus. Das ENYAQ COUPÉ iV kommt mit zwei Batteriegrößen, mit Heck- oder Allradantrieb und in vier Leistungsstufen von 132 kW(1) bis zu 220 kW(2) beim neuen ENYAQ COUPÉ RS iV auf den Markt. Ebenso wie beim ENYAQ iV stehen für das Interieur anstelle klassischer Ausstattungslinien Design Selections zur Auswahl.

Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum neuen ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV und ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV stehen als Pressemappe sowie auf der Modellseite bereit.

(1) Unter Umständen ist die maximale Systemleistung nicht voll verfügbar. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Umgebungstemperatur, dem Ladestand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem Alter der Hochvoltbatterie.

(2) Elektrische Maximalleistung 195 und 220 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, die für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie Außentemperatur, Temperatur, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalischer Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor z. B. Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).

(3) alle Angaben vorläufig

