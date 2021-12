ZDF

Nach der Wahl zum Bundeskanzler: "Was nun, Herr Scholz?" im ZDF

Der bisherige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt sich am 8. Dezember 2021 im Bundestag der Wahl zum Bundeskanzler. Nach der Zustimmung aller Ampelparteien zum ausgehandelten Koalitionsvertrag ist der Weg frei für die Wahl von Olaf Scholz zum Nachfolger von Angela Merkel (CDU). Ein Machtwechsel mitten in der vierten Welle, ein Krisenkanzler von Anfang an – wie reagiert Olaf Scholz auf die aktuelle Corona-Lage? Diese und viele weitere Fragen stellen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten bei "Was nun, Herr Scholz?" am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 19.30 Uhr im ZDF – nach den "heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr.

Das Interview ist Teil einer "ZDF spezial"-Sendung, die über den geschichtsträchtigen Tag im Parlament berichtet. "Was nun, Herr Scholz?" beleuchtet die nächsten Schritte: So muss die neue Regierung nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern schnell vorankommen, um die Pandemie einzudämmen. Das wird vorrangige Aufgabe von Karl Lauterbach sein, der das Amt des Gesundheitsministers übernimmt. Welche Ziele Olaf Scholz seiner Ampelkoalition stellt und welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag er mit seiner neuen Regierung zuerst umsetzen will, auch das wird Thema sein bei "Was nun, Herr Scholz?".

Die Sendung wird am Mittwoch, 8. Dezember 2021, gegen 17.15 Uhr, voraufgezeichnet und ist dann bereits im Livestream auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek zu sehen.

