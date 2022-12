United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Last-Minute-Weihnachtsgeschenke von Stars ersteigern!

Beim Auktionsportal United Charity einmalige Geschenke sichern und damit Kinder in Not unterstützen

Baden-Baden (ots)

Nur noch elf Tage bis Heiligabend - aber bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigern die Stars noch sensationelle Geschenke pünktlich zu Weihnachten! Auf www.unitedcharity.de gibt es aktuell über 300 Highlight-Auktionen zu entdecken: Udo Lindenberg, Mark Forster und viele weitere Stars haben eine einmalige E-Gitarre signiert und Otto Waalkes trennt sich von seiner einzigartigen Ottifanten-Vespa. Versteigert werden aber auch exklusive Musical-Tickets für "Moulin Rouge", ein von Victoria Swarovski designter Steiff Teddybär oder ein unvergessliches Fußball-Erlebnis als VIP-Gast im Sky Studio!

Das Einmalige bei United Charity ist, dass der gesamte Erlös an verschiedene Kinderhilfsprojekte weitergeleitet wird. So haben Bieter die besondere Chance, zu Weihnachten gleich doppelte Freude zu verschenken!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 13,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell