Direkt aus dem Dschungelcamp: Sonja Zietlow versteigert ihre Outfits!

Beim Auktionsportal United Charity mitbieten und Sonjas Herzensprojekt unterstützen

Baden-Baden

Aktuell heißt es wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", denn das legendäre Dschungelcamp ist zurück! Und United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, hat nun echte Fan-Highlights direkt aus dem australischen Dschungel erhalten: Moderatorin Sonja Zietlow versteigert für den guten Zweck ihre getragenen Blusen aus der Erfolgsshow!

Mit der großartigen Aktion auf www.unitedcharity.de sammelt Sonja Spenden für ihr Herzensprojekt "Beschützerinstinkte e.V.", das Kindern mit Behinderung eine tiergestützte Therapie mit Hunden ermöglicht. Um sich für das tolle Projekt stark zu machen, trennt sich die Moderatorin gerne von ihren persönlichen Dschungel-Outfits - z.B. kann ihre extravagante Leo-Bluse aus der zweiten Show ersteigert werden. Dabei kommt jeder Cent an, denn United Charity leitet 100 Prozent der Erlöse an das Hilfsprojekt weiter. Mitbieten ist also ein absolutes Muss für jeden Dschungel-Fan und geht ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Dschungelcamp

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 14 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

