Ecommerce.de Consulting GmbH

Nicklas Spelmeyer bringt seine Expertise zu Papier: Neues Buch veröffentlicht

Berlin

Nicklas Spelmeyer, Amazon FBA Unternehmer und Gründer von FBA Unstoppable mit Sitz in Berlin, hat im Mai sein neues Buch mit dem Titel "DEINE CHANCE ECOMMERCE" veröffentlicht. Der E-Commerce-Experte erklärt darin, wie es gelingt, sich über Amazon FBA ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Sein Buch ist erhältlich unter: https://ecommerce.de/buch

Nicklas Spelmeyer: "Es ist nun bereits fünf Jahre her, dass ich mich dazu entschlossen habe, mir neben meinem Hauptberuf ein eigenes Business aufzubauen. Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich zu den führenden deutschen Experten im Bereich E-Commerce gehöre. Allerdings war auch mein Weg nicht frei von Hindernissen. Deshalb beschreibe ich in meinem neuen Buch, wie ich es trotz aller Hürden geschafft habe, erfolgreich zu werden - und erkläre Schritt für Schritt, wie dies auch anderen Menschen gelingt."

Als Grundlage für einen funktionierenden Onlinehandel dienen strukturierte Prozesse. Diese beleuchtet das Buch in Form einer exakten Anleitung, wie man in sechs bis zwölf Monaten von zu Hause aus ein eigenes Amazon-Business aufbaut. Zudem erfahren die Leser, wie sie die richtigen Verkaufskanäle und Produkte auswählen. Abschließend klärt das Buch darüber auf, wie Onlinehändler ihre Sichtbarkeit gezielt maximieren.

Nicklas Spelmeyer startete 2017 nebenberuflich sein eigenes Business. Mangels einer Anleitung musste er dabei zunächst schwerwiegende finanzielle Verluste hinnehmen. In der Folge begann er damit, eigene Produkte über das Internet zu verkaufen. Im ersten Monat erwirtschaftete er damit einen Umsatz von mehr als 10.000 Euro. Im Laufe der Jahre optimierte er sein Konzept und vermittelt es inzwischen als Unternehmensberater an andere Menschen, die sich über Amazon FBA selbstständig machen wollen.

"Mittlerweile ist unser Team auf mehr als 30 Vollzeit-Mitarbeiter angewachsen. Zudem haben sich unsere Strategien in unzähligen Fällen als äußerst zielführend erwiesen. So konnten wir bereits mehr als 600 Kunden dabei helfen, sich als Onlinehändler selbstständig zu machen und finanzielle Freiheit zu erlangen. Ich hoffe, in Zukunft können wir noch mehr Menschen bei diesem Vorhaben unterstützen", erklärt Nicklas Spelmeyer.

Über Nicklas Spelmeyer:

Nicklas Spelmeyer ist seit drei Jahren auf der Plattform Amazon erfolgreich als Verkäufer und berät mit seinem Team inzwischen über 600 Kunden dabei, ihre Amazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt auf Marketing und Verkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines viel gelobten Fachbuches über Amazon-Shops und seit längerer Zeit auch bei YouTube aktiv. Er sitzt mit seinem rund 30-köpfigen Team in Berlin. Weitere Informationen unter: ecommerce.de

