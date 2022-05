KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

25 Jahre KiKA: KiKA-Quiz App startet am 13. Mai

Hautnah bei "Die beste Klasse Deutschlands" dabei sein

Erfurt (ots)

News für alle Fans im Jubiläumsjahr: Mit der brandneuen KiKA-Quiz App kann die KiKA-Community demnächst noch näher bei den Shows von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) mit dabei sein, aktiv mitraten und tief in die spannenden Wissenswelten des KiKA-Kosmos eintauchen. Ausgestattet mit verschiedenen Modulen ist die neue App ab 10. Mai auf allen gängigen Download-Portalen kostenfrei abrufbar und bietet ein innovatives sowie interaktives Quiz-Erlebnis. Perspektivisch wird die KiKA-Quiz-App schrittweise um weitere öffentlich-rechtliche Kinderformate wie den "Tigerenten Club" (SWR) erweitert.

In technisch hochwertiger Präsentation kann die App schon mit dem Start der neuen Staffel am 13. Mai um 19:30 Uhr bei KiKA als Second-Screen-Angebot genutzt werden. Im "Mitspiel"-Modus rät man während der TV-Ausstrahlung mit und erlebt die spannende Quiz-Atmosphäre des Erfurter Studios auf dem Smartphone oder Tablet. Wer schlägt die teilnehmenden Schulklassen in Echtzeit und wird zum mobilen Quiz-Champion?

Im Anschluss an die TV-Folgen wartet auf alle Quiz-Begierige ein weiteres Highlight: In der exklusiven "App Live Show", an der man via Livestream teilnehmen kann, überraschen die #DiebesteKlasseDeutschlands-Moderator*innen Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell sowie Influencerin Nini Flash die User*innen mit neuen, spektakulären Fragerunden.

Im "Quizcamp" gibt es ab Mitte Juni dann jederzeit die Möglichkeit, im Solo-Modus ständig aktualisierte Original-Fragen aus den bisherigen Staffeln von "Die beste Klasse Deutschlands" und weiterer Shows wie dem "Tigerenten Club" nach bestimmten Wissenskategorien nachzuspielen. Mit einer Auswahl aus rund 3.000 Quiz-Fragen zum Start stellen sich die Nutzer*innen immer wieder neuen Herausforderungen und begeben sich auf die Jagd nach der nächsten, kreativen Avatar-Belohnung. Und es sind noch weitere Features in Planung, auf die sich die KiKA-Community freuen darf. Man darf gespannt sein auf die große Welt des Wissens aus dem KiKA-Kosmos, die mit KiKA-Quiz-App auf dem eigenen Handy erlebbar wird.

Die neu entwickelte KiKA-Quiz-App wird eng mit der umfangreichen Webpräsenz auf diebesteklassedeutschlands.de und weiteren KiKA-Onlineangeboten verwoben. Aktionen stützen das neue App-Tool und bieten den User*innen wichtige Rückkanäle zum KiKA-Angebot.

