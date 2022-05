KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Don't Stop the Music Kids" (ZDF) mit Bülent Ceylan ab 11. Mai bei KiKA

Neue Doku-Reihe zeigt Kinder von der ersten Musikunterrichtsstunde bis zum Abschlusskonzert

Erfurt (ots)

In der achtteiligen Reihe "Don't Stop the Music Kids" (ZDF) begleitet Bülent Ceylan Kinder der Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg" in Berlin-Gropiusstadt auf ihrem Weg von der ersten Unterrichtsstunde bis zu einem großen Konzert. Die Dokumentation erzählt über einen Zeitraum von sechs Monaten von den Höhen und Tiefen des Musikprojektes und welche besondere Bedeutung und positiven Auswirkungen dieses für die Kinder hat. Ab 11. Mai musizieren die Kinder von "Don't Stop the Music Kids" ab 20:10 Uhr bei KiKA, und sind ab 10. Mai im KiKA-Player und auf kika.de abrufbar.

In wöchentlichen Instrumentenklassen und einer Chorklasse bereiten sich 50 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren auf den großen Abschlussauftritt im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt vor. Dort stehen die jungen Musiker*innen gemeinsam mit Bülent Ceylan, Nadja Benaissa und Tom Neuwirth auf der Bühne. Viele der teilnehmenden Kinder konnten bisher kein Musikinstrument erlernen und haben sich das schon lange gewünscht. Auf ihrem Weg dorthin werden sie über ein halbes Jahr von ihrem Paten Bülent Ceylan und eigens für das Projekt engagierte Musiklehrer*innen bei dieser herausfordernden Aufgabe begleitet. Der Comedian und Musiker begegnet den Schüler*innen auf Augenhöhe und wird zu einer Vertrauensperson.

Das Projekt "Don't Stop the Music" wird sowohl im ZDF als auch bei KiKA zu sehen sein. Das ZDF zeigt die Reihe vorab in vier Folgen im Abendprogramm, unter Einbeziehung von Expert*innen aus der Musikwissenschaft, der Pädagogik und der Neurowissenschaft. Die Doku-Reihe bei KiKA beschäftigt sich ausschließlich mit der Perspektive der Kinder und wurde eigens für die junge Zielgruppe konzipiert.

"Don't Stop the Music Kids" wird in Doppelfolgen am 11., 12., 16., und 17. Mai 2022 jeweils ab 20:10 Uhr bei KiKA gezeigt. Alle acht Folgen sind auf kika.de und im KiKA-Player ab dem 10. Mai abrufbar. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Katharina Galle und Dorothee Herrmann.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell