Märchenhochzeit! Stefan Mross heiratet Janine Kunze am Montag in SAT.1

Es war einmal ... Stefan "Franz" Mross, der ältere Sohn des Schneiders, der Janine "Cordula" Kunze, die gerissene Wirtin des Gasthauses "Grün", anhimmelte. Auch wenn die Liebe zunächst nicht erwidert wurde, kommt es schließlich doch zu einem unerwartetem Happy End mit einer rauschenden Märchenhochzeit ... SAT.1 stellt in der zweiten neuen Ausgabe von "Die Comedy Märchenstunde" am Montag, 19. Dezember 2022, um 20:15 Uhr die Märchenwelt von "Tischlein deck dich" auf den Kopf.

In weiteren Rollen: Der leichtgläubige Schneider (Tom Gerhardt). Hans (Özcan Cosar), der jüngere Bruder von Franz. Deren aufgeweckte Schwester Johanna (Evelyn Burdecki). Eine hinterlistige Ziege (Mirja Boes). Der "Goldesel" (Jorge González), der sein Passwort nicht rausrückt. Ein "Tischlein deck dich"-Einzelstück aus der Nachhaltigkeits-Edition. Der "Knüppel im Sack" (Maddin Schneider). Sowie der Erzähler und Impro-Direktor Patrick Lindner. Beste Zutaten für ein herrlich verrücktes #ComedyMärchen.

Die Impro-Comedy "Die Comedy Märchenstunde" verwandelt Märchen in Theaterstücke. Der Theaterdirektor führt als Erzähler durch die Geschichte und lässt in die bekannten Handlungen des Märchens immer wieder Impro-Elemente einfließen. In den Hauptrollen: Prominente Märchenfans aus Show und Comedy. Produziert wird "Die Comedy Märchenstunde" von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1.

Das Märchen "Tischlein deck dich" in "Die Comedy Märchenstunde" am Montag, 19. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #ComedyMärchen

