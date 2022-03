Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum etwaigen EU-Beitritt der Ukraine

Stuttgart (ots) - In eine ganz neue Dimension stößt die mögliche Nutzung von Daten vor, wenn diese als Nebenprodukt der Nutzung von Geräten aller Art anfallen - vom Auto bis zur Waschmaschine. Es kann für Werbetreibende bares Geld wert sein, wenn sie Autofahrer über Sonderangebote informieren, die es in den nächsten zehn Minuten in nächster Nähe ihres aktuellen Standorts gibt. Auch Vertragswerkstätten ...

mehr