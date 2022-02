Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu wem gehören die Daten?

Stuttgart (ots)

In eine ganz neue Dimension stößt die mögliche Nutzung von Daten vor, wenn diese als Nebenprodukt der Nutzung von Geräten aller Art anfallen - vom Auto bis zur Waschmaschine. Es kann für Werbetreibende bares Geld wert sein, wenn sie Autofahrer über Sonderangebote informieren, die es in den nächsten zehn Minuten in nächster Nähe ihres aktuellen Standorts gibt. Auch Vertragswerkstätten profitieren von Daten über drohende Pannen und können Kunden gleich einen Terminvorschlag unterbreiten. So bequem das für Besitzer sein kann, so sehr werden sie dadurch zum Spielball. Dass die EU ihnen mehr Rechte einräumen will, ist daher ein richtiger Schritt.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell