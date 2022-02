Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Schadet die Demokratie dem Klimaschutz?

Stuttgart (ots)

Aktivisten, die das Recht selbst in die Hand nehmen, halten neben dem Ziel des Klimaschutzes auch ihren Weg dorthin für alternativlos. Durch ihre Absicht, die Wirtschaft, ihre Produktionsanlagen und ihre Infrastruktur zu stören, vielleicht auch zu zerstören, erklären sie jeden zum Gegner, der Technologien nicht abschaffen, sondern in den Dienst des Klimaschutzes stellen will. Mehr noch: Sie machen sich auch Denkweisen zu eigen, die die Demokratie und ihre Entscheidungsprozesse verachten. Wer beginnt, zwischen gutem und bösem Rechtsbruch zu unterscheiden, legt die Axt an das Gemeinwesen. Es wird zerstört, wenn Bürger sich nur noch an die Regeln halten, die ihnen gefallen. Das gilt auch dann, wenn sie dabei von den besten Absichten geleitet werden.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell