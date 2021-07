Sky Deutschland

Neue Giganten bei Sky Cinema: "Godzilla vs. Kong" bereits ab heute bei Sky und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Weitere brandaktuelle Topfilme von Warner Bros. verstärken das Angebot von Sky Cinema

"Godzilla vs. Kong" mit Millie Bobby Brown bereits ab heute bei Sky

Das zweifach oscarprämierte Drama "Judas and the Black Messiah" startet morgen bei Sky

"Godzilla vs. Kong" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Sound auf Deutsch und Englisch

Alle Hits mit Sky Q und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

Neue brandaktuelle Filmhighlights exklusiv für alle Sky Cinema Kunden: Der internationale Superhit "Godzilla vs. Kong" startet bereits heute bei Sky. In "Godzilla vs. Kong" will Millie Bobby Brown dem wilden Treiben der zwei Supermonster auf die Spur kommen. Der Hit läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q jederzeit auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Sound auf Deutsch und Englisch abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Morgen, am 30. Juli startet dann der zweifach oscarprämierte "Judas and the Black Messiah" bei Sky, ein Drama über die Ermordung eines Black-Panther-Anführers.

Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland, "Wir freuen uns sehr, dass alle Sky Cinema Kunden dank einer neuen Vereinbarung mit unserem Partner Warner Bros. in den Genuss von weiteren topaktuellen Hits kommen. Bereits heute starten wir 'Godzilla vs. Kong', morgen dann "Judas and the Black Messiah' bei Sky."

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell