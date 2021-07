Sky Deutschland

Die 24 Stunden von Spa mit Sky Experte Timo Glock im Cockpit am Wochenende live und in voller Länge auf Sky Sport

Sky zeigt das traditionsreiche Rennen ab Samstag 16.00 Uhr live auf Sky Sport 6, kostenloser Live-Stream auf skysport.de

Qualifying (Superpole) am Freitag ab 20.10 Uhr live auf Sky Sport F1

Sky Experte Timo Glock geht für das BMW-Team mit einem M6 FT3 an den Start

Sky überträgt erstmalig seit dieser Saison die Fanatec GT World Challenge

Attraktive Angebote für alle Motorsport-Fans mit Sky Q und Sky Ticket

Unterföhring, 27. Juli 2021 - Neben dem Großen Preis von Ungarn hat Sky am kommenden Wochenende ein weiteres Highlight für alle Racing Fans im Programm. Sky zeigt die 73. Auflage der traditionsreichen 24 Stunden von Spa auf dem Circuit de Spa-Francorchamps live und in voller Länge auf Sky Sport 6.

Sky startet am Freitag ab 20.10 Uhr mit dem Top 20-Qualifying (Superpole) die Übertragung. Beim Superpole werden unter den 20 schnellsten Fahrzeuge die vorderen Plätze für das Starting Grid ermittelt. Am Samstag um 16.00 Uhr beginnt dann die Live-Übertragung des Langstreckenklassikers von Spa. Sky zeigt das Rennen live und in voller Länge bis Sonntag 17.30 Uhr - insgesamt 25,5 Stunden. Zudem bietet Sky einen kostenlosen Live-Stream auf skysport.de an.

Mit dabei ist bei den 24 Stunden von Spa auch der Sky Experte und ehemalige Formel 1 Pilot Timo Glock, der für das BMW-Lager mit einem M6 GT3 an den Start geht. Er wird sich während der 24 Stunden mit seinem Teamkollegen Martin Tomcyk und Thomas Neubauer abwechseln. Timo Glock wird dabei auch von einem Sky Kamerateam begleitet, um das Spektakel von Spa aus der Sicht des Deutschen zu erfassen. Die Dokumentation wird voraussichtlich Ende August auf Sky Sport F1 ausgestrahlt.

Die 24 Stunden von Spa sind der Höhepunkt der laufenden GT World Challenge Saison, die Sky erstmalig überträgt. Die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS ist eine seit 2011 bestehende Rennserie für GT3-Fahrzeuge. Die Serie wird unterteilt in zwei Cups: den Sprint Cup und den Endurance Cup. Spa ist das sechste Rennen und der dritte Endurance Cup in dieser Saison. Insgesamt gehen 58 Autos von neun Herstellern in Spa-Francorchamps an den Start.

Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.

Zudem können Formel 1® Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1® Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.

Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1® Saison live verfolgen.

Die 24 Stunden von Spa live und exklusiv auf Sky:

Freitag, 30.07.:

20.10 - 21.00 Uhr: Superpole (Top20-Qualifikation) auf Sky Sport F1

Samstag, 31.07. - Sonntag 1.8.:

16.00 - 17.30 Uhr: Das Rennen auf Sky Sport 6

