LEGO Gruppe

LEGO Gruppe vergibt ultimativen Traumjob und sucht Chief Dream Creator

München (ots)

Eltern aufgepasst: Als kreativer Design-Beirat werden ab dem 20. Mai weltweit sieben Kinder gesucht, die einmalig als Chief Dream Creator gemeinsam mit dem LEGO Designteam in Dänemark die natürliche Superkraft von Träumen entdecken und die Chance haben, ihre Vorstellungskraft in die neue LEGO® DREAMZzz(TM) TV-Serie einfließen zu lassen. Kinder zwischen 6-12 Jahren können sich mit ihren eigenen Traum-Kreationen - entweder aus LEGO Steinen gebaut oder gemalt - und einer kurzen Beschreibung als Chief Dream Creator unter www.lego.com/dreamzzz bewerben. Wie diese Traum-Kreationen aussehen können, sieht man in den ersten LEGO DREAMZzz Episoden, die auf dem LEGO YouTube Kanal, Netflix, Amazon Prime und Super RTL zu sehen sind: Krokodilautos, riesige Kuscheltier-Hasen, fliegende Pferde und Roboterwesen helfen den Geschwistern Mateo und Izzie dabei, die ihre Freunde und die Traumwelt vor dem Albtraumkönig zu retten.

"LEGO DREAMZzz ist unser allererstes Konzept, das die wundersame Welt des Träumens feiert und erforscht, was passiert, wenn Träume wahr, normale Kinder außergewöhnlich werden und ihre kreative Superkraft entdecken.", so Cerim Manovi, LEGO DREAMZzz Creative Director. "Wir möchten, dass sich Kinder ermutigt fühlen, ihre wildesten Träume zum Leben zu erwecken und was es bedeutet, ihre kreative Vorstellungskraft beim Träumen zu erleben. Und das ist erst der Anfang, denn wir suchen mit dem Chief Dream Creator Wettbewerb Verstärkung!", verrät er im Rahmen der Serien-Premiere in München zum Chief Dream Creator Wettbewerb.

Chief Dream Creator Details:

Bewerbungszeitraum: 20. Mai bis 20. Juni 2023

Teilnahme & -bedingungen unter: www.LEGO.com/de-de/dreamzzz

Einreichung: Eigene Traum-Kreation aus LEGO Steinen - als Modell zusammengebaut oder gezeichnet - abfotografieren und Beschreibungstext (max. 300 Zeichen) online hochladen

Gewinn*: Offizieller Titel als einer der weltweit nur sieben LEGO Chief Dream Creator, Reise im Sommer 2023 nach Billund zum Hauptsitz der LEGO Gruppe, Teilnahme an interaktiven LEGO DREAMZzz Kreativ-Workshops mit LEGO DREAMZzz Designteam*

*Änderungen vorbehalten

Original-Content von: LEGO Gruppe, übermittelt durch news aktuell