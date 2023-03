United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Jürgen Klopp versteigert sich für die Erdbebenhilfe!

Bei United Charity auf ein ganz persönliches Treffen mit dem FC Liverpool-Coach bieten und Gutes tun

Baden-Baden (ots)

Jürgen Klopp zeigt Herz für die Betroffenen des Erdbebens und versteigert sich bei United Charity für ein exklusives Meet&Greet! Nur auf www.unitedcharity.de können Fans auf das ganz persönliche Treffen mit dem sympathischen FC Liverpool-Coach bieten - und das auch noch zu 100 Prozent für den guten Zweck! Europas größtes Charity-Auktionsportal leitet den gesamten Auktionserlös an die Erdbebenhilfe in der Türkei weiter.

Mit der Auktion lässt Jürgen Klopp einen echten Fußballtraum wahrwerden: Die Trainerlegende lädt den Höchstbietenden zum Premier League-Spiel gegen Nottingham Forest am 22. April ein und beim anschließenden Meet&Greet beantwortet er spannende Fragen und steht natürlich auch für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Diese Once-in-a-Lifetime-Chance sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 14 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell