ZDF-Programmänderung ab Woche 8/23

Woche 8/23 Fr., 24.2. 10.30 1 Jahr Ukraine-Krieg (VPS 10.29) Zentrale Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine Bitte Änderung beachten: Moderation: Linda Kierstan Bitte streichen: Antje Pieper Woche 14/23 Di., 4.4. Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute 17.10 hallo deutschland 17.40 sportstudio live (FUB/HD/AD/DD 5.1/UT) DFB-Pokal, Viertelfinale Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin Übertragung aus Frankfurt/Main In der Halbzeitpause: gegen 18.50 heute (VPS 19.00) Moderation: Mitri Sirin gegen 18.55 Wetter (VPS 19.20) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Leute heute" entfällt. "SOKO Köln: Schwarzer Tag" verschiebt sich auf Di., 11.4.2023, 18.00 Uhr. "Die Rosenheim-Cops: Der neue Mann" verschiebt sich auf Di., 11.4.2023, 19.25 Uhr.) -------------------------- Bitte Programmänderung beachten: 4.50 zdf.formstark (VPS 4.49/HD) Deutschland 2023 5.00- hallo deutschland 5.30 Mi., 5.4. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/FUB/HD/AD/DD 5.1/UT) DFB-Pokal, Viertelfinale RB Leipzig - Borussia Dortmund Übertragung aus Leipzig In der Halbzeitpause: gegen 21.35 heute journal (VPS 21.45) Wetter Moderation: Christian Sievers Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Anschließend die Zusammenfassung 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 23.10 Markus Lanz ((VPS 23.15) 0.25 heute journal update (VPS 0.30) 0.40 60 Jahre ZDF (VPS 0.45) Zeitreise - Bilder aus 60 Jahren 4.25 ZDFzeit (VPS 4.30) Loriot, Otto & Co 5.10- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 ("Friesland - Bis aufs Blut","auslandsjournal" und "ZDFzoom" entfallen.)

