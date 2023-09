United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

15 Millionen Euro gespendet! United Charity hilft Kindern auf der ganzen Welt

Das Charity-Auktionsportal feiert einen neuen Gesamtspendenstand pünktlich zum Weltkindertag

Baden-Baden (ots)

15 Millionen Euro, die weltweit Kindern in Not helfen - diesen Spendenerfolg feiert United Charity pünktlich zum Weltkindertag! Europas größtes Charity-Auktionsportal sammelt mit seinen einmaligen Auktionen Tag für Tag wichtige Erlöse für verschiedenste Hilfsprojekte und hat nun eine weitere Million weitergeleitet.

Auf www.unitedcharity.de kommen besondere Erlebnisse und Sammlerstücke unter den virtuellen Hammer, die man in der Regel nicht kaufen kann. Ganz aktuell versteigert United Charity zum Beispiel Signiertes von Harry Kane, ABBA und Cristiano Ronaldo. Zudem können sich Fans besondere Tickets für das Oktoberfest in München sowie für das Madonna-Konzert in Berlin sichern - und das alles für den guten Zweck!

United Charity wurde 2009 von Karlheinz und Dagmar Kögel gegründet und unterstützt mittlerweile über 300 verschiedene Hilfsorganisationen - hauptsächlich Projekte für Kinder. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH leitet alle Auktionserlöse zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weiter.

