Auf Wachstumskurs: AMADEUS Group erweitert Immobilienbestand

Limburg (ots)

Die AMADEUS Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: Das Bauträgerunternehmen konnte seinen Immobilienbestand ausbauen und verfolgt auch in den aktuellen Zeiten weiterhin eine Expansionsstrategie.

Die namhafteste Bauträgergesellschaft im Rhein-Main-Gebiet, die ihren Sitz im hessischen Limburg hat, konnte 2022 mehrere Zukäufe tätigen und ihren Immobilienbestand deutlich erweitern. Die AMADEUS Group trotzt damit den derzeitigen Krisen und wächst weiter, um den Menschen, seien das Familien, Singles oder Rentner, eine breite Auswahl an Wohnraum in verschiedenen Regionen Deutschlands bieten zu können.

402 Wohneinheiten in drei Bundesländern

Mit den Zukäufen konnte einerseits der Bestand in den Kerngebieten der AMADEUS Group, das sind Hessen, Rheinland-Pfalz und das gesamte Rhein-Main-Gebiet, aufgestockt werden. Andererseits hat die Vermögensgesellschaft mit dem Erwerb von Wohneinheiten in Thüringen seinen wachsenden Bestand in den "neuen Bundesländern" signifikant erhöhen können. Weitere Objekte, die 2022 in den Besitz der AMADEUS Group übergangen sind, befinden sich im Rhein-Main-Gebiet, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei den Immobilien handelt es sich allesamt um Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 402 Wohneinheiten, für die das Unternehmen ein Investitionsvolumen von etwa 20 Millionen Euro getätigt hat. Dadurch konnte AMADEUS zusätzliche Nettomieteinnahmen von zirka 1,4 Millionen Euro über das gesamte vergangene Jahr hinweg generieren.

Dies entspricht voll und umfänglich der Expansionsstrategie, die AMADEUS nicht nur hinsichtlich der Standorte, sondern ebenfalls in Bezug auf die Assetklassen und Investmentstrategien weiter diversifiziert. Weitere Gebiete, in denen das Unternehmen bevorzugt investiert und Immobilien erwirbt, sind Ballungsräume mit geographischen Schwerpunkten in Hessen, hier insbesondere die Metropolregion Frankfurt am Main, im Großraum Sachsen im Siegerland in Nordrhein-Westfalen sowie in Standorten mit guten makroökonomischen Fundamentaldaten. Allein im gesamten Rhein-Main-Gebiet betreut, verwaltet und vermietet die AMADEUS Group über 9.000 Eigentumswohnungen. Neben Mehrfamilienhäusern und Grundstücken gehören Immobilien mit Nachverdichtungspotenzial zu den von AMADEUS bevorzugten Immobilienarten. In der Regel handelt es sich hierbei um Wohnimmobilien, wobei auch gewerbliche Anteile durchaus in Betracht kommen und individuell geprüft werden. Als Transaktionsstruktur präferiert die AMADEUS Group sogenannte Asset Deals als Ankaufsmöglichkeit, bei denen Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel Grundstücke und Immobilien, einzeln erworben werden. Aber auch sogenannte Share Deals können gegebenenfalls infrage kommen und sind keinesfalls ausgeschlossen.

AMADEUS verfolgt Wachstumsstrategie 2023 weiter

Die AMADEUS Group ist bereits seit über 30 Jahren erfolgreich in der Wohnungsbaubranche tätig und bietet alles rund um Immobilien. Neben dem Erwerb von Immobilienobjekten, der Vermietung und dem Verkauf von Wohnungen zählt darüber hinaus der Bau neuer Wohnkomplexe zu einem Hauptfeld der Unternehmensgruppe. So hat AMADEUS in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Gebäudekomplexes begonnen, um ihren Bestand an Wohneinheiten zu erweitern. Mit dem Bauvorhaben "AMADEUS green II" entsteht derzeit im Mathildenviertel in Offenbach ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 82 Wohn- und fünf Gewerbeeinheiten. Die einzelnen Wohnungen befinden sich auf mehreren Etagen, wobei die Wohnungsgröße zwischen 45m² und 86 m² variiert. Interessenten sollen jedoch die Möglichkeit haben, diese zu individualisieren, indem einzelne Einheiten beispielsweise zu einer größeren Wohnung zusammengelegt werden können. Ziel ist es, komfortables und modernes Wohnen in einer der größten Metropolregionen zu ermöglichen. "Das Projekt "AMADEUS green II" bietet Interessenten modern ausgestatteten und nachhaltigen Wohnraum im Raum Frankfurt am Main, wo fast sechs Millionen Menschen leben und die Wohnungsnachfrage besonders hoch ist. Darum wollen wir künftig nicht nur neue Bauprojekte dieser Art umsetzen, sondern weiterhin unseren Immobilienbestand zusätzlich über Zukäufe ergänzen, um dringend benötigten Wohnraum in Hessen, aber auch deutschlandweit zur Verfügung stellen zu können" schließt der Geschäftsführer der AMADEUS Group, Dirg Parhofer.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

