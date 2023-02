AMADEUS Marketing GmbH

Immobilie vermieten: AMADEUS Group gibt Tipps für Wohnungseigentümer

Trotz weltweiter Krisen besteht weiterhin ein großes Interesse am Besitz einer eigenen Immobilie. Aus guten Gründen, denn Wohneigentum gilt auch in unsicheren Zeiten als wertstabil und krisensicher. Immobilienbesitzer, die Ihr Eigentum selbst nutzen wollen, sind vor hohen Mieten geschützt und auch als Altersvorsorge erfreut sich die eigene Immobilie nach wie vor großer Beliebtheit. Viele Menschen möchten sich mit dem Kauf einer Wohnimmobilie und der anschließenden Vermietung eine weitere Einnahmequelle erschließen, die gerade in Krisenzeiten für zusätzliche finanzielle Sicherheit sorgt.

Die AMADEUS Group als führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet erklärt, weshalb Kauf und Vermietung einer Immobilie gerade in diesen Zeiten sinnvoll sind.

Darum sind Kauf und Vermietung einer Immobilie sinnvoll

In Zeiten, in denen die Preise nicht nur in den Supermärkten immer höher werden, wird der Wunsch nach einer krisensicheren Geldanlage immer lauter. Viele denken dabei an den Kauf einer Immobilie. Ob dies jedoch zum Erfolg führt, hängt von mehreren Faktoren ab. Es ist jedoch nicht zu verschweigen, dass aktuell eine sehr hohe Nachfrage an Wohnraum besteht. Allein im Rhein-Main-Gebiet betreut die AMADEUS Group über 4.000 Eigentumswohnungen und baut weitere Wohnkomplexe, um die Nachfrage zu bedienen.

Ein Argument für die Wahl einer Immobilie als Kapitalanlage mit der AMADEUS Group ist, dass sorgsam ausgewählte Objekte eine relativ inflationsgeschützte Anlage sind. Sie können durch Banken finanziert werden und die Nachfrage nach Wohnraum wird hoch bleiben, da dieser ein Grundbedürfnis der Menschen darstellt. Steigende Kosten können über eine Erhöhung der Miete bei Vermietung abgefangen werden. Über die Einnahmen wird gleichzeitig der Kredit abbezahlt.

Zudem ist bei guter Lage der Immobilie eine attraktive Mietrendite zu erwarten. Diese ist der Wert, der sich ergibt, wenn der Ertrag der Nettomiete durch die Summe aus Kaufpreis und Anschaffungsnebenkosten geteilt wird. Wurde eine Immobilie in gutem Zustand und optimaler Lage erstanden, kann mit einer Rendite von 2 bis 4 Prozent gerechnet werden. Dies übersteigt die aktuellen Zinsen, die es auf Spareinlagen gibt, deutlich. Ein weiter Pluspunkt ist, dass der resultierende Gewinn nach 10 Jahren steuerfrei wird.

Weiterhin können Immobilien, die gekauft und anschließend vermietet werden, zu einem späteren Zeitpunkt auch für den Eigenbedarf genutzt oder an Familienmitglieder vermietet werden. Sie stellen eine gute Möglichkeit zur Altersvorsorge dar. Bei Bedarf kann die Immobilie auch verkauft werden. Der Verkaufswert ist der Wert, der tatsächlich am Markt erzielt werden kann. Er ist abhängig von der Zahlungsbereitschaft der Kaufinteressierten sowie der aktuellen Nachfrage. Die AMADEUS Group hat einige Tipps, wie der Verkaufswert der Immobilie gesteigert werden kann:

Zu Beginn empfiehlt die AMADEUS Group eine Ermittlung des Verkaufswertes durch einen Experten.

Faktoren, die den Verkaufswert positiv beeinflussen: attraktive Lage, ruhiger Standort, eine angemessene Größe, gute und moderne Ausstattung, jüngeres Baujahr, renovierter Zustand und angemessene Anzahl an Zimmern.

Vor dem Verkauf sollten Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Der aktuelle Hypothekenzins sollte beobachtet werden. Immobilien verkaufen sich im Frühjahr und Sommer bei niedrigen Hypothekenzinsen besser.

Ebenfalls verkaufsfördernd ist die sorgfältige Ausarbeitung eines Exposés mit allen wichtigen Informationen über das Objekt.

Worauf beim Kauf einer Immobilie zu achten ist: Die V-B-I Regel

Bevor eine Immobilie als Geldanlage besichtigt und anschließend erstanden wird, sollten sich Kaufinteressenten über einige Dinge informieren. Hierzu hat die AMADEUS Group die V-B-I Regel entwickelt:

V wie Vorbereitung

Die Auswahl der richtigen Immobilie kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher sollten Interessierte sich zu Beginn der Suche genau über die Ansprüche im Klaren sein, die sie an eine Immobilie haben.

B wie Bedürfnisse

Welche Bedürfnisse soll die fragliche Immobilie befriedigen? Soll sie als Altersvorsorge für den späteren Eigenbedarf oder aber zur Generierung von Mieteinnahmen genutzt werden? Je nachdem stehen Überlegungen zur Größe, Lage, der Ausstattung und dem Preis an. Wie hoch müsste die Miete angesetzt werden, um den Kaufkredit zu tilgen und dennoch Gewinn abzuwerfen?

I wie Information

Die AMADEUS Group empfiehlt, sich vor dem Kauf einer Immobilie über die Kosten, Rechte und Pflichten zu informieren, die auf Immobilieneigentümer zukommen. Auch sollten regionale Quadratmeterpreise und Nachfrage recherchiert werden.

Die AMADEUS Group erklärt: So finden Sie den richtigen Mieter

Wurde in eine Immobilie investiert, die anschließend vermietet werden soll, stellt sich die Frage nach dem richtigen Mieter. Denn die Auswahl des richtigen Mieters ist entscheidend für die Rendite und Wertentwicklung des Objekts. Da dies sehr aufwendig sein kann, bietet die AMADEUS Group bei Bedarf professionelle Unterstützung an. Die hauseigene Vermietungsabteilung hilft zum Beispiel durch die Prüfung von Einkommensnachweisen, Schufa-Bonitäten etc. bei der Auswahl passender Mieter.

Die AMADEUS Group kann auf über 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurückblicken und stemmt einen Großteil der Gebäude- und Mietverwaltung für Wohnungseigentümer. Hierzu gehören Wohneigentumsverwaltung und auch Sondereigentumsverwaltung. Sie steht Wohneigentümern gerne jederzeit mit persönlicher und transparenter Beratung sowie vertrauensvoller Zusammenarbeit zur Seite.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

