Prix Jeunesse für ZDF-Film "@Kalinka08 – Melde dich bitte"

Beim Prix Jeunesse 2022 wurde der Kurzspielfilm "@Kalinka08 – Melde dich bitte" am Mittwoch, 15. Juni 2022, gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet: dem Prix Jeunesse in der Kategorie "Fiktion 7-10" und dem Preis der deutschen Kinderjury in der Kategorie "Fiktion 7-10".

Der Film wurde im ersten Herbst der Pandemie im Oktober 2020 bei KiKA und in der ZDFmediathek im Rahmen eines Programmakzents zum Thema Kindeswohl gezeigt. Ziel war es, Kindern und Jugendlichen, die sich in einer Notlage befinden, explizit Mut zu machen, sich anderen anzuvertrauen.

Wer ist Kalinka08? In einer Chat-Nachricht berichtet sie über Gewalterfahrungen in der Familie. Ein Fake? Oder braucht sie dringend Hilfe? Sofia und ihre Freundinnen sind beunruhigt. Trotz des Corona-Lockdowns verabreden sie sich und schmieden einen Plan, um Kalinka08 zu finden.

"@Kalinka08 – Melde dich bitte" wurde von der Studio Zentral (Produzenten: Lasse Scharpen, Darina Seng, Producerin: Christine Hartmann) im Auftrag des ZDF produziert. Regie führte Axel Ranisch, die Kamera Manuel Ruge, Autorin war Ipek Zübert. Verantwortliche Redakteure im ZDF sind Carmen Daut, Jens Ripke und Michael Stumpf.

"@Kalinka08 – Melde dich bitte" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/kinder/film-ab/kalinka08-melde-dich-bitte-100.html

