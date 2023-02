AMADEUS Marketing GmbH

AfA-Erhöhung zum Endspurt des Jubiläums-Bauprojekts von Amadeus: nur noch wenige Wohneinheiten verfügbar

Limburg (ots)

Die AMADEUS Group liegt mit ihrem Bauprojekt "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" voll im Zeitplan. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt und befindet sich bereits in der Vermietungsphase. Nahezu zeitgleich zieht die Bundesregierung die AfA (Absetzung für Abnutzung)-Erhöhung vor und schafft so neue Investitionsanreize in den Mietwohnungsbau.

Bei der AMADEUS Group aus Limburg gibt es zu Beginn des neuen Jahres Grund zur Freude, denn das Bauprojekt "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" nähert sich mit großen Schritten der Fertigstellung. Der moderne Wohnkomplex am ICE-Gebiet in Limburg, der in Anlehnung an das 30-jährige Jubiläum des Immobilienunternehmens benannt wurde, umfasst auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern insgesamt 104 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten. Das Vorziehen der AfA-Erhöhung durch die Bundesregierung schafft nun finanzielle Spielräume und macht eine Investition in Mietwohnungen noch attraktiver.

Aktueller Stand des Bauprojekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991"

Die Nachfrage nach Wohnungen im Einzugsgebiet von Frankfurt am Main ist weiterhin sehr groß. Mit dem Bauvorhaben krönt die AMADEUS Group somit nicht nur die eigene 30-jährige Unternehmensgeschichte, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag für die Region. Um den geschaffenen Wohnraum möglichst umgehend nutzen zu können, wurde das Projekt in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes mit 58 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sind abgeschlossen. Inzwischen hat die Vermietung der Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 50 und 90 Quadratmetern begonnen. In sehr kurzer Zeit wurde ein großer Teil der verfügbaren Wohnungen bereits vermietet.

Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes ist für den April 2023 geplant. Auch hier befindet sich die AMADEUS Group im Zeitplan. Das Interesse an den Wohnungen ist groß, denn es handelt sich um einen optimalen Standort mit zahlreichen Arbeitsplätzen in der Umgebung. Auch wird die Ansiedelung weiterer Unternehmen in der Region die Nachfrage weiter steigen lassen. Durch die Lage an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt sind die Wohnungen vor allem für Berufspendler ideal. Sowohl Frankfurt am Main als auch Köln sind dank der Anbindung an die A3, den Frankfurter Hauptbahnhof und den Flughafen schnell erreichbar. Eine familienfreundliche Infrastruktur mit zahlreichen Bildungs- und Erholungsmöglichkeiten rundet die hervorragende Lage ab.

Inzwischen sind nur noch wenige Wohneinheiten verfügbar. Mit der Erhöhung der AfA ist abzusehen, dass sich die Nachfrage noch erhöhen wird.

Bundesregierung zieht AfA-Erhöhung erneut vor

In Deutschland gibt es einen großen Bedarf an Mietwohnungen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, sollen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Doch die hohe Inflation und die stark gestiegenen Bauzinsen erschweren die Realisierung dieses Vorhabens.

Bereits im Koalitionsvertrag einigten sich die Ampel-Parteien auf eine Erhöhung der linearen Abschreibungen beim Neubau von Mietwohnungen zum Ende des Jahres 2023. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde die Erhöhung zunächst auf den 01. Juli und dann sogar auf den Jahresanfang 2023 vorgezogen. Investoren in Mietwohnungen, die vor dem 01. Januar 2023 fertiggestellt wurden, profitieren jetzt von einer Erhöhung der AfA um 50 Prozent. Bisher konnten Mietwohngebäude mit jährlich 2 Prozent abgeschrieben werden, nun liegt dieser Wert bei 3 Prozent. Dadurch ergibt sich ein attraktiver Steuervorteil, der finanzielle Spielräume schafft und die aktuelle Zinsentwicklung abschwächt.

"Das Interesse an unseren modernen Wohnungen von AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 war bereits groß. Durch die AfA-Erhöhung wird eine Investition für noch mehr Menschen attraktiv. Ich gehe davon aus, dass das Kontingent an verfügbaren Wohnungen in den nächsten Wochen ausgeschöpft sein wird. Wir wollen aber auch in Zukunft ähnliche Projekte angehen und realisieren, um dem wachsenden Bedarf nach Wohnraum gerecht zu werden", fasst Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group, zusammen.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

