AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991: AMADEUS Group feiert Richtfest in Limburg

Limburg (ots)

Bereits im vergangenen Jahr hat die AMADEUS Group ihr 30-jähriges Jubiläum begangen und dieses im Juli 2022 ausgiebig gefeiert. Jetzt gab es einen weiteren Grund zum Feiern. Mit "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" realisiert das Immobilienunternehmen am ICE-Gebiet in Limburg einen modernen Wohnkomplex, der mit seinem Namen ausdrücklich auf das langjährige Bestehen des Unternehmens verweist und dieses symbolisch zelebriert. Am vergangenen Samstag, den 15. Oktober, fand das Richtfest an der Baustelle statt, welches die Fertigstellung eines wichtigen Teils des Gebäudes markiert. Im Rahmen des Bauprojekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" entstehen derzeit auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern insgesamt 104 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten.

Richtfest in Limburg mit Bürgermeister und Joey Kelly

Die Fertigstellung des Projekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" des Limburger Bauunternehmens erfolgt in zwei Bauabschnitten und ist für das Frühjahr 2023 geplant. Der erste Bauabschnitt umfasst insgesamt 58 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, der zweite 46 Wohnungen und ebenso zwei Gewerbeeinheiten. Die Arbeiten an dem Bauprojekt sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass die AMADEUS Group am vergangenen Wochenende zum Richtfest geladen hat. Projektleiter, Generalunternehmer, Architekt sowie die Eigentümer der Wohnungen und Interessenten feierten gemeinsam in der L'Òsteria im ICE Gewerbegebiet Limburg und damit in direkter Nähe zum künftigen Wohnobjekt. Als besondere VIP-Gäste nahmen der Limburger Bürgermeister Dr. Marius Hahn und der Musiker Joey Kelly an den Feierlichkeiten teil. Wie es bei einem Richtfest üblich ist, wurde in diesem Rahmen auch der traditionelle Richtspruch aufgesagt, mit dem zugleich der Dank bei allen am Bau beteiligten Personen verbunden ist. Für diese jahrhundertealte Tradition sind alle Gäste gemeinsam von der L'Òsteria zur Baustelle von "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" gelaufen. Sowohl die Hauptrede als auch den Richtspruch hat Hans-Peter Schuhmacher, Projektleiter bei der AMADEUS Group, gehalten. Als Ehrengäste richteten zudem der Bürgermeister und Joey Kelly einige Worte an die Beteiligten. Im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten konnten die Gäste Fotos mit dem berühmten Musiker der Kelly Family machen, der auch CDs und Schallplatten mit einem Autogramm verteilte. Die Abteilung Verwaltung, die neben der Vermietungsabteilung am Richtfest teilnahm, hat darüber hinaus zu einem "Wer wird Millionär"-Quiz zum Thema Verwaltung geladen und damit die Feierlichkeiten abgerundet.

AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 bietet Wohnkomfort in bester Lage

Das Jubiläum-Bauvorhaben "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" ist ein absolutes Highlight des Limburger Immobilienunternehmens, mit dem es auf die steigende Nachfrage nach Wohnraum im Einzugsgebiet von Frankfurt im Main reagiert. Die Wohnungen und Gewerbeeinheiten in dem Wohnkomplex der AMADEUS Group punkten hierbei gleich mit mehreren Vorzügen. Mit zwei bis drei Zimmern und einer Größe von 50 bis 90 Quadratmetern sind sie ebenso für Singles und Paare wie für Familien und Rentner geeignet. Alle Wohnungen sind mit bodentiefen Fenstern, einer Fußbodenheizung und wahlweise einem eigenen Balkon, einer Loggia, einem Wintergarten oder einer Dachterrasse ausgestattet. Ein weiterer Vorzug von "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" ergibt sich aus der optimalen Lage zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Region. Der Wohnkomplex liegt zwischen Köln und Frankfurt am Main, direkt an der A3. Frankfurter Hauptbahnhof und Flughafen sind in 20 Minuten erreichbar, der Hauptbahnhof Köln in unter einer Stunde. Damit haben vor allem Pendler und generell Berufstätige direkte Zugangsmöglichkeiten zu den weltweiten Wachstumsmärkten. Familien wiederum profitieren von der familienfreundlichen Infrastruktur in Limburg. Ärzte, Schulen, Kitas, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sind auf kurzen Wegen schnell erreichbar.

Mit "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" festigt die AMADEUS Group einmal mehr ihre Bedeutung als führendes Bauträgerunternehmen der Region. Die Wohnungen und Gewerbeeinheiten des ersten Bauabschnitts sind bereits alle verkauft, während im zweiten Bauabschnitt derzeit noch 25 Prozent verfügbar sind. Interessenten, die auf der Suche nach einer attraktiven Immobilie in suburbaner Lage sind, sollten schnell handeln, da derartige Objekte in der Regel nicht lange auf dem Markt bleiben. "Dieses großes Interesse an den Wohnungen von AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991, welche modernen Komfort bieten und höchste Qualitätsansprüche erfüllen, ist für uns ein enormer Erfolg. Es bestätigt uns darin, auch in Zukunft weitere Projekte und Bestandserweiterungen anzugehen, um dem wachsenden Bedarf nach Wohneigentum im Umland entgegenzukommen", sagt Geschäftsführer Dirg Parhofer.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

