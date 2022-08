AMADEUS Marketing GmbH

Die AMADEUS Group feiert 30 Jahre

Das erfolgreiche, privat geführte Limburger Unternehmen AMADEUS Group wurde im letzten Jahr 30! Nun feierte die AMADEUS Group am 16.07.2022 das langjährige Bestehen in der Eventlocation BOTANICAL in Eppstein. Im Jahr 1989 unter dem Namen AMADEUS Marketing als Vermittlungs- und Vertriebsgesellschaft gegründet, übernahmen 1991 die Gesellschafter Dirg Parhofer und Volker Deifel die Geschäftsführung. Diese gründeten 1993 die AMADEUS Gesellschaft für Wohnungsbau mbH und 1994 die AMADEUS Vermietung und Service GmbH. Über 30 Jahre hinweg wurden weitere Unternehmen der Gruppe gegründet und die AMADEUS Group etablierte sich mit seinen Leistungen in verschiedenen Bereichen der Wohnungsbaubranche zum führenden Immobilienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Diese Erfolge sowie das Fortbestehen des Unternehmens zelebrierte die AMADEUS Group zusammen mit rund 200 Freunden, Familienmitgliedern, Mitarbeiter:innen und langjährigen Geschäftspartnern in der einzigartigen Eventlocation.

Ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird

Auf die Gäste wartete bereits am Parkplatz das erste Highlight: der berühmte Kelly-Family Bus. Der legendäre Doppeldecker-Bus, mit dem die Kelly-Family vor ihrem großen Durchbruch die Welt bereiste, brachte sie direkt bis zu der tropisch angehauchten Location. Neben dem 345 Quadratmeter großen Eventraum besticht die Location mit exotischen Pflanzen, Palmen, Sand und Wasserspielen. Eingeläutet wurde die Feier mit einer Dankesrede der Geschäftsführer Dirg Parhofer und Volker Deifel und einer Premieren-Enthüllung. Denn es war in der Tat ein Tag der Premieren.

Zunächst wurde ein ganz besonderer Imagefilm präsentiert, der zu Ehren des Jubiläums der AMADEUS Group gedreht worden war. Es folgte die erste Vorstellung und Live-Performance des AMADEUS-Songs und die Enthüllung des Jubiläumsbuches "Zeitreise einer Erfolgsgeschichte", in dem 30 Jahre AMADEUS Group Geschichte verewigt wurden. Auf 55 Seiten stellt sich das Unternehmen und seine Mitarbeiter:innen vor und teilt darin Erfolge, Visionen, Unternehmenskultur und den besonderen Teamgeist. Auch die wichtigsten Flagg-Projekte der Immobilienfirma werden vorgestellt, beginnend mit dem "Maison de Montgolfier". 2010 wagte die AMADEUS Group mit diesen zwei Gebäudekomplexen mit insgesamt 103 Wohnungen den ersten Schritt nach Frankfurt. Trotz zahlreicher Hindernisse wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen und bildete das Sprungbrett für das in den Jahren 2011 bis 2014 realisierte Projekt "Skyline Boulevard 1&2". 2015 begann die AMADEUS Group mit dem bislang größten Projekt in Offenbach am Main: "AMADEUS GREEN ONE", 287 Wohneinheiten in moderner Architektur, die von ökologischen Werten beeinflusst sind. Die Komplexe "AMADEUS twentyeight", "AMADEUS twentynine" und "AMADEUS thirtyone" folgten in den Jahren 2017 und 2018 in Frankfurt a.M., Steinbach und Hanau. Highlight ist das im Jubiläumsjahr 2021 realisierte Projekt "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991", welches 104 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten Platz bietet.

Abwechslungsreiches Abendprogramm krönt gelungene Jubiläumsfeier

Diese Erfolgsgeschichte vor Augen, wurde das Unterhaltungsprogramm durch den Stimmenparodist Jörg Hammerschmidt, der Angela Merkel und Udo Lindenberg zum Besten gab, eröffnet. Die bereits gute Stimmung wurde durch die hervorragende Beköstigung durch den Sternekoch Klaus Erfort nur noch weiter gesteigert.

Auch das Abendprogramm ließ nichts zu wünschen übrig. Ob Zukunftsvorhersage durch eine Wahrsagerin, das Genießen einer frisch gerollten Zigarre oder Karaoke in einem separaten Karaoke-Raum: für jeden war etwas dabei. Die Partytime wurde durch den DJ Paul Lomax und seinem Endless-Team eingeläutet. Die Gesellschaft tanzte bis in die Morgenstunden zu den Klängen einer Sängerin, einer Violinistin und einem Saxofonisten. Bilder aus einer Fotobox, die durch das Tragen witziger Accessoires aufgepeppt werden konnten, sowie die Zeichnungen der Gäste, die zwei Karikaturisten anfertigten, werden diesen Abend noch lange in den Erinnerungen der Gäste lebendig halten.

Der Geschäftsführer Dirg Parhofer resümiert: "Die Feier zum 30-jährigen Jubiläum war ein voller Erfolg. Nach zwei Jahren Corona konnten wir uns endlich alle persönlich austauschen, feiern und viele neue Pläne für die kommenden Jahre schmieden."

Die AMADEUS Group bedankt sich herzlich bei allen Gästen, Künstler:innen und dem Veranstalter für das einzigartige Erlebnis und die tolle Stimmung. Sie sieht mit Freude auf die kommenden Jahre.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

