AMADEUS Marketing GmbH

Immobilien und Klimawandel - AMADEUS Group engagiert sich für eine bessere Energie- und CO2-Bilanz im Immobiliensektor

Limburg (ots)

Der Klimawandel ist inzwischen allgegenwärtig spürbar und auch der Immobiliensektor ist von den Auswirkungen betroffen. Dabei ist der Gebäudebereich allein in Deutschland für 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Bauunternehmen wie die AMADEUS Group helfen aber auch aktiv dabei, die Energieeffizienz von Immobilien zu verbessern und die Klimaziele der Bundesregierung umzusetzen.

Die Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung sind längst auch in Deutschland spürbar. Extremwetterlagen, wie jährlich neue Temperaturrekorde, lange Hitzeperioden oder starke Niederschläge, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen, sind keine Einzelphänomene mehr. Erderwärmung und Klimawandel sind menschengemacht, das ist inzwischen wissenschaftlicher Konsens. Als Hauptverursacher gilt hierbei die Emission von Treibhausgasen, allen voran Kohlenstoffdioxid (CO2), das vorwiegend bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Erdgas oder Erdöl, entsteht. Der Immobiliensektor trägt in diesem Zusammenhang zum Klimawandel bei. In Deutschland verursachen Gebäude zirka 30 Prozent der CO2-Emissionen und 35 Prozent des Energieverbrauchs. Um das Klima zu schützen und den Klimawandel zu stoppen, ist es in erster Linie wichtig, Energie einzusparen und den CO2-Ausstoß zu senken. Gemäß dem Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sollen die Emissionen im Gebäudesektor bis 2030 von 220 Millionen Tonnen (2020) auf 67 Millionen Tonnen reduziert werden. Bis 2050 soll der Sektor nahezu klimaneutral sein.

Um das Klimaziel der Bundesregierung umzusetzen und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, müssen Gebäude künftig hohe Energieeffizienzstandards erfüllen. In Altbauten mit einer schlechten Energiebilanz sind energetische Sanierungen und Modernisierungen notwendig. Das betrifft etwa bei der Wärmeerzeugung den Umstieg auf erneuerbare Energien und den Austausch von alten Heizungssystem, den Einbau neuer Fenster sowie die Erneuerung der Dämmung, um hohe Wärmeverluste auszugleichen. In Neubauten können Klimaschutz und Nachhaltigkeit dagegen von Vornherein bei der Planung und Umsetzung einbezogen werden, indem beim Bau ökologische und nachhaltige Materialien verwendet oder für die Strom- und Wärmegewinnung klimafreundliche Anlagen installiert werden.

Referenzobjekt "AMADEUS4green" punktet durch energieeffizientes Bauen

Die AMADEUS Group setzt bei ihren neu errichteten Gebäudekomplexen zum Beispiel auf eine Fassadendämmung mit optimalen Wärmedämmeigenschaften, die den hohen Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) gerecht wird, indem sie den Energiebedarf und damit auch die CO2-Emissionen senkt. Zudem hat das führende Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet mit "AMADEUS4green" ein klimafreundliches Mehrfamilienhaus umgesetzt. In Bad Neuheim ist in nachhaltiger, energieeffizienter und TÜV-zertifizierter Bauweise ein Neubau entstanden. Neben einer optimalen Wärme- und Schalldämmung sind die 19 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen - so wie auch die Wohnräume in anderen Bauprojekten von AMADEUS - mit einer modernen Fußbodenheizung ausgestattet, die sich effizient regeln lässt. Diese hat gegenüber Heizkörpern an der Wand den Vorteil, dass sie bis zu zehn Prozent Energie einspart. Denn anders als die üblichen Heizkörper benötigt eine Fußbodenheizung nur eine geringe Vorlauftemperatur von etwa 35 Grad, um einen Raum gleichmäßig zu erwärmen.

Mit dem richtigen Standort die CO2-Emissionen senken

Die Auswirkungen des Klimawandels im Immobiliensektor betreffen langfristig die Standortwahl von Gebäuden. Aufgrund von zunehmenden Extremwettereignissen und Naturkatastrophen, wie Stürmen, Starkregen, Hagel, Waldbränden, Überschwemmungen, Erdrutschen, aber auch Wasserknappheit aufgrund langanhaltender Trockenperioden, kann in bestimmten Regionen die Attraktivität von Immobilien abnehmen. Das könnten insbesondere Immobilieninvestoren zu spüren bekommen. Aber auch in Hinblick auf die Energiebilanz und den CO2-Ausstoß spielt die Standortwahl eine entscheidende Rolle. Eine gut ausgebaute Infrastruktur und kurze Wege sind hierfür entscheidend. Diesen Komfort bieten vor allem Immobilien in Städten oder suburbaner Lage rundum Metropolen wie Frankfurt am Main.

So befindet sich der Wohnkomplex "AMADEUS4green" lediglich fünf Minuten von der Innenstadt Bad Nauheims entfernt: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schule, Kita oder der Arbeitsplatz sind direkt erreichbar. Das gilt ebenfalls für das Projekt "AMADEUS thirtyone" in der Brüder-Grimm-Stadt Hanau, das im Mai 2020 fertiggestellt wurde und mit seiner naturnahen Lage zusätzlich Erholungsmöglichkeiten bietet, ohne weite Strecken mit dem Auto in Kauf nehmen zu müssen. Das neue Bauvorhaben "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" befindet sich hingegen unmittelbar am Limburger ICE Bahnhof, sodass Berufstätige und Pendler schnell und bequem öffentliche Verkehrsmittel erreichen können. Sei es mit der ausgewählten Lage der Wohnbauprojekte, der Umsetzung oder Ausstattung der Innenräume: Die AMADEUS Group ist sich ihrer Verantwortung im Klimaschutz bewusst und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit in ihren Bauvorhaben umzusetzen, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor langfristig zu senken.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell