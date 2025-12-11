ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Peter Schuto neuer Vorstandsvorsitzender des Reisenetz

Marktführer ruf Jugendreisen übernimmt Verantwortung für die Zukunft der Kinder- und Jugendreisen

Berlin/Bielefeld (ots)

Auf der Mitgliederversammlung des Reisenetz - Fachverband für Kinder- und Jugendreisen wurde Peter Schuto am vergangenen Freitag in Berlin einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Mit dieser Wahl übernimmt ruf Jugendreisen als Marktführer erneut Verantwortung für die Weiterentwicklung einer Branche, die für die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen von zentraler Bedeutung ist. Das Reisenetz gilt als wichtigste Qualitätsinstanz im Kinder- und Jugendreisebereich: Es setzt verbindliche Standards für Sicherheit, pädagogische Qualität und Nachhaltigkeit und sorgt dafür, dass Reisen für Kinder und Jugendliche nicht nur erlebnisreich, sondern auch verantwortungsvoll gestaltet werden.

Politisch verfolgt das Reisenetz klare Ziele: Es engagiert sich für die Anerkennung von Kinder- und Jugendreisen als unverzichtbaren Bestandteil der Bildungs- und Freizeitlandschaft, setzt sich für faire Rahmenbedingungen und Förderstrukturen ein und bringt die Interessen der Branche in den Dialog mit Politik und Verwaltung ein.

Peter Schuto sieht darin eine zentrale Aufgabe: "Kinder- und Jugendreisen sind mehr als Urlaub - sie sind Bildung, Begegnung und Persönlichkeitsentwicklung. Als Vorsitzender des Reisenetz setze ich mich dafür ein, dass diese Angebote die Anerkennung und Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitgliedern die Qualität weiter zu stärken und die politischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass junge Menschen auch in Zukunft sicher und vielfältig reisen können."

Jugendreisen als Zukunftsaufgabe

Kinder- und Jugendreisen sind mehr als Pauschalreisen. Sie stärken Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit, fördern soziale Kompetenzen und ermöglichen jungen Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich ohne Eltern in neuen Situationen bewegt, lernt, Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen selbstständig zu meistern.

Gleichzeitig eröffnen Jugendreisen wertvolle Begegnungen mit anderen Lebenswelten und Kulturen. Sie helfen, Vorurteile abzubauen, fördern Respekt und stärken demokratische Grundhaltungen. Eine Investition in Jugendreisen ist daher eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft: Sie unterstützt die Entwicklung junger Menschen und trägt dazu bei, eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft zu gestalten.

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Netzwerker und seiner aktiven Rolle auf Verbands- und politischer Ebene bringt Peter Schuto die besten Voraussetzungen mit, um diese Ziele voranzutreiben. Seine Wahl ist ein starkes Signal für Kontinuität und Innovation zugleich.

ruf Jugendreisen - Safe unvergesslich!

ruf Jugendreisen mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich 65.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen sowie Klassenfahrten und Abireisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 80 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen über 1.500 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter (Stand 2025) für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität der Reisen, die Sicherheit der jungen Gäste sowie die hochwertigen Programmangebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.

Original-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell