Emirates Logistics beginnt mit der Expansion in Kenia in der Sonderwirtschaftszone Tatu City

Tatu City, Kenia (ots/PRNewswire)

Emirates Logistics, ein führender Anbieter von Lieferketten- und Logistikdienstleistungen im Nahen Osten, Afrika und Asien, hat seine Expansion nach Kenia bekannt gegeben. Dort wird das Unternehmen eine hochmoderne Anlage in der Sonderwirtschaftszone Tatu City, Afrikas führender neuer Stadt, nur 30 Minuten von Kenias Hauptstadt Nairobi entfernt, errichten. Die Anlage wird das Wachstum der weltbekannten Kunden von Emirates Logistics in Afrika südlich der Sahara unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in Kenia durch die Expansion nach Tatu City zu stärken und damit die globale Reichweite von Emirates Logistics mit umfassenden Logistikdienstleistungen auszubauen", erklärte Steven van der Vliet, Chief Commercial Officer von Emirates Logistics. „Diese neue strategische Einrichtung ist Teil unseres umfassenden Engagements, in wichtigen Wachstumsmärkten eine Infrastruktur von Weltklasse anzubieten. Dank unserer Lage im Herzen des wirtschaftlichen Zentrums Kenias können wir flexible, nahtlose und maßgeschneiderte Logistiklösungen anbieten, die sowohl unseren bestehenden als auch unseren neuen Kunden zu Erfolg verhelfen."

Der Bau der Anlage soll noch in diesem Jahr beginnen und die globale Präsenz von Emirates Logistics in 15 Ländern sowie das weltweite Netzwerk von Vertretungen weiter ausbauen. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf internationalen Märkten betreibt das Unternehmen eigene Lagerhäuser, Büros und Transportflotten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, Ägypten, Marokko, Algerien, der Elfenbeinküste, Südafrika, Kenia, Tansania, Pakistan, Indien, Bangladesch und Malaysia.

„Tatu City heißt Emirates Logistics in seiner neuen Heimat in Kenia herzlich willkommen, wo das Unternehmen in einem förderlichen Geschäftsumfeld florieren wird", erklärte George Kapanadze, Group CFO bei Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler der Sonderwirtschaftszone Tatu City. „Als gemischt genutzte Sonderwirtschaftszone sind wir darauf spezialisiert, ausländische Direktinvestitionen nach Kenia zu holen. Wir bieten einen Standort mit guter Infrastruktur und allen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, die globale Investoren wie Emirates Logistics benötigen, darunter Wohnraum, Einzelhandel, Schulen, Parks und Freizeitmöglichkeiten."

Rendeavour, Afrikas größter Stadtentwickler, schafft sichere, planbare und bewährte Umgebungen für Privatpersonen und Unternehmen mit Projekten im Wert von über 5 Mrd. USD auf dem gesamten Kontinent. Die städtischen Entwicklungsprojekte des Unternehmens in Ghana, Nigeria, Kenia, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo beherbergen über 200 Unternehmen, bieten Platz für mehr als 6.000 Studenten und umfassen 10.000 Wohnungen für unterschiedliche Einkommensklassen, die entweder bereits fertiggestellt sind oder sich noch im Bau befinden.

Tatu City, das Vorzeigeprojekt von Rendeavour in Kenia, empfängt täglich 25.000 Menschen, die in dieser florierenden Gemeinde leben, arbeiten und studieren. Die Stadt beherbergt über 100 Unternehmen. Zu den in Tatu City ansässigen Unternehmen gehören Heineken, Cold Solutions, CCI Global, Dormans, FullCare, Kärcher, CKL, Naivas, NCBA, Grit Real Estate Income Group, Hewatele, Freight Forwarders Solutions, Tamarind Group, ADvTECH, Friendship Group, Bakels, Novis und Davis & Shirtliff.

Unternehmen, die sich in der Sonderwirtschaftszone Tatu City ansiedeln, profitieren von einer Reihe von Anreizen, darunter ein Körperschaftsteuersatz von 10 % für die ersten 10 Jahre und 15 % für die folgenden 10 Jahre, verglichen mit dem Standardsteuersatz von 30 %. Unternehmen profitieren außerdem von einer Mehrwertsteuerbefreiung für Waren und Dienstleistungen sowie von Befreiungen von Einfuhrzöllen und Stempelabgaben.

