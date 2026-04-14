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"maischberger" am Mittwoch, 15. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Bundesaußenminister und Parteivorsitzender) Reiner Haseloff (CDU, langjähriger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt) Peter Rough (US-Politikanalyst) Giovanni di Lorenzo (Die Zeit) Melanie Amann (Funke Mediengruppe) Franca Lehfeldt (Autorin) Krieg im Nahen Osten und die Rolle Deutschlands Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (SPD). Trumps Außenpolitik Darüber spricht der US-Politikanalyst Peter Rough. Reformpläne der Koalition und Entlastungen für die Bürger Im Studio: der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe, Melanie Amann, und die Unternehmerin und Autorin Franca Lehfeldt. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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