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"maischberger" am Mittwoch, 15. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 15. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Bundesaußenminister und Parteivorsitzender)
Reiner Haseloff (CDU, langjähriger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)
Peter Rough (US-Politikanalyst)
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)
Melanie Amann (Funke Mediengruppe)
Franca Lehfeldt (Autorin)

Krieg im Nahen Osten und die Rolle Deutschlands
Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (SPD).

Trumps Außenpolitik
Darüber spricht der US-Politikanalyst Peter Rough.

Reformpläne der Koalition und Entlastungen für die Bürger 
Im Studio: der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU).

Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe, Melanie Amann, und die Unternehmerin und Autorin Franca Lehfeldt.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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