MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Zehn Stunden Literatur, Pop und Party – LitPop 2026 von MDR und ARTE zur Leipziger Buchmesse

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Lesungen, Gespräche, Performances, Musik und DJs auf vier Bühnen: Zum 14. Mal lädt die LitPop am Messesamstag, 21. März 2026, zur großen Literaturparty in die Kongresshalle am Zoo Leipzig. Ab 18.00 Uhr trifft Literatur auf Popkultur. Mit dabei sind u. a. Judith Holofernes, Sophie Passmann, Michael Nast, Lutz van der Horst und viele mehr. Ab 23.00 Uhr übernimmt die Musik: Live-Acts wie die Indie-Pop-Band „Only The Poets“ sorgen für Festivalstimmung bis in die Nacht.

Mehr als 30 Autorinnen und Autoren verhandeln die zentralen Themen einer Gegenwart im Umbruch: emotionale Erschöpfung, Identitätsfragen, Beziehungsmuster, Geschlechterrollen und die permanente Selbstinszenierung im öffentlichen Raum. Die Beiträge sind persönlich, essayistisch, satirisch oder autobiografisch – oft humorvoll, stets gesellschaftlich präzise. Zu den Gästen zählen unter anderem Michael Nast, der in „Generation Dating Burnout“ die Überforderung moderner Beziehungskulturen analysiert, Sophie Passmann mit ihrer popkulturellen und feministischen Selbstbefragung „Wie kann sie nur?“, sowie Judith Holofernes, die in „Hummelhirn“ autobiografisch über Prägungen, People-Pleasing und das Erwachsenwerden schreibt.

Einen satirischen Blick auf Männlichkeitsbilder wirft Aurel Mertz mit „Alpha-Boys“, während Lutz van der Horst in „Konfetti-Blues“ und Parshad Esmaeili in „Papa weg. Mama müde. Ich laut.“ persönliche Krisen zwischen Familie, Selbstsuche und Öffentlichkeit literarisch verdichten. Carla Hinrichs reflektiert in „Meine verletzte Generation“ die gesellschaftlichen Wunden und Konfliktlinien ihrer Altersgruppe. Durch den Abend führen Hendrik Bolz, Pia Uffelmann und Robin Solf.

„Kulturschock – Von Feuilleton bis For You Page“

Hendrik Bolz ist auf der LitPop nicht nur als Moderator zu erleben, sondern bringt auch ein eigenes Format mit: Er präsentiert seinen neuen Podcast „Kulturschock – Von Feuilleton bis For You Page“ live auf der Bühne. Das Format widmet sich aktueller Popkultur und den Menschen, die sie prägen. Anlässlich der Leipziger Buchmesse spricht Bolz mit jungen Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Creators über das Kulturgut, das sie zuletzt bewegt hat – vom viralen Musikclip über TikTok-Trends und YouTube-Shorts bis zum Serien-Binge.

Erst zuhören, dann tanzen

Seit 2008 ist die LitPop ein einzigartiges Format – und Jahr für Jahr ausverkauft. Während auf den Bühnen noch Geschichten erzählt werden, verwandeln sich ab 23.00 Uhr die Hauptbühne und die Foyers in Tanzflächen. Neben „Only The Poets“ stehen u. a. „Karaoke King“ Luis La Metta, Sinamin und Thomas Stieler auf dem Programm.

Tickets

LitPop-Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühren)

online unter www.tixforGigs.de

Facts: LitPop 2026 | Literatur Diskurs Konzert Disko

Termin: Samstag, 21. März 2026

Einlass: ab 18:00 Uhr

Beginn Lesungen: ab 18:30 Uhr

Location: Kongresshalle am Zoo Leipzig

Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig

www.tixforgigs.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell