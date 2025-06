Irland Information Tourism Ireland

Irland: Wunderbar entspannt

Uke Bosse, Axel Prahl und die Magie der Langsamkeit - Teil drei der erfolgreichen Trilogie von Tourism Ireland geht online!

Axel Prahl über seine Liebe zu den Iren

Frankfurt am Main (ots)

Nach dem viralen Erfolg des Natourale preisgekrönten "Irland: Eine Lovestory" (2023) und der Fortsetzung "Irland: Liebe hat viele Gesichter" (2024) ist Schauspieler und Moderator Uke Bosse zurück auf der grünen Insel. Im letzten Teil der Trilogie "Irland: Wunderbar entspannt" trifft erneut schräge Komik auf einzigartige Naturlandschaften. Doch diesmal ist auch Magie im Spiel, wenn Tatort-Legende Axel Prahl, alias Kriminalhauptkommissars Frank Thiel, als irischer Feerich debütiert.

Tatort Irland, Thema Slow Travel

"Irland war für mich schon immer Sehnsuchtsort," sagt Axel Prahl, der als Teenager Mandoline in einer irischen Folk-Band gespielt hat. "In Irland kann ich herrlich runterkommen. Das Meer, die Menschen, die Musik - das geht mir alles direkt ins Herz." So musste er auch nicht lange überlegen, als sein Freund und Kollege Uke Bosse fragte, ob er für einen Dreh auf der grünen Insel zu haben wäre.

In dem 3,5-minütigem Film begegnet der von Natur aus eher aufgedrehte Uke auf einem typisch irischen "Fairy Trail" Axel Prahl - rosa Anzug, grüner Zylinder und Zauberstab inklusive. Nach einem oscarreifen Überraschungsaufschrei zaubert Prahl Uke in ein Hot Tub, auf ein Hausboot und auf ein Esel-Trekking. So wird das Fokusthema "Slow Travel" humorvoll, erlebnisnah und bildgewaltig transportiert.

Die Magie der grünen Insel

"Mit dem dritten Teil schließen wir nicht nur die Trilogie ab, sondern zeigen ein Stück Irland, das vielen vielleicht noch unbekannt ist", sagt Kristina Gauges, Consumer Communications Manager bei Tourism Ireland. Gedreht wurde in den sogenannten "Hidden Heartlands", im Herzen Irlands rund um den Shannon sowie in den Wicklow Mountains in Irlands historischem Osten. Gleichzeitig greift der Film den tief verwurzelten Aberglauben der Iren auf. "Die meisten Iren glauben tatsächlich an Feen," erklärt Gauges und ergänzt: "Zumindest ein bisschen." Deshalb gibt es überall auf der Insel zahlreiche Fairy Trails mit bunt verzierten und liebevoll gestalteten Feenhäuschen.

Idee und Umsetzung stammen erneut von Hansmann PR (München) und Rio Film (Hamburg), einem Team, das die schräge Tonalität der Reihe geprägt hat. "Diesmal wollten wir allerdings die entspannte Seite Irlands zeigen und das Gefühl vermitteln, das entsteht, wenn man in Irland ankommt, statt nur durchzureisen", sagt Nadine Lehmann, Market Managerin Germany bei Tourism Ireland. "Mit dem dritten Teil komplettieren wir das Bild mit dem Blick auf das, was Irland so besonders macht: die Entschleunigung."

"Irland: Wunderbar entspannt" startet ab 24. Juni 2025 auf dem YouTube-Kanal von Tourism Ireland (@entdeckeirland), unterstützt wird die Veröffentlichung durch eine Digitalkampagne.

Links:

https://youtu.be/UecNXFXK_QY?feature=shared

https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/irelands-hidden-heartlands/

Interview mit Axel Prahl

"In Irland kann ich herrlich runterkommen"

Der Schauspieler Axel Prahl über seine Liebe zu den Iren, die Sehnsucht nach Stille und Delfine vor der Westküste.

Wenn Axel Prahl über Irland spricht, klingt das wie ein Lied aus Wind, Wasser und Whiskey. Zwischen den Dreharbeiten für den neuen Imagefilm für Tourism Ireland, "Irland: Wunderbar entspannt", erzählt der 65-Jährige, warum er sich schon seit Teenagertagen mit Irland tief verbunden fühlt.

Herr Prahl, in Irland unterwegs als irischer Feerich - wie kam es zu dieser doch eher ungewöhnlichen Rolle?

Uke und ich sind seit langem befreundet. Und irgendwann habe ich diesen Werbespot "Irland: Eine Lovestory" mit ihm gesehen und viel gelacht. Als wir dann neulich telefoniert haben, habe ich ihm gesagt, wenn ihr nochmal so ein verrücktes Ding dreht, will ich unbedingt dabei sein. Zack, und schon bin ich hier.

Sie sind zum vierten Mal in Irland, haben hier schon oft Urlaub gemacht. Was genau berührt Sie so sehr an der Insel?

Diese Landschaften! Das Meer! Ich bin ein Küstenkind - das Meer ist mein Medium. Aber was Irland ausmacht, ist die Mentalität der Menschen. Deren Freundlichkeit und Offenheit ist einmalig. Und das spürt man auch in jeder Note irischer Musik, die gerade meine Generation stark beeinflusst hat. Das hat mich schon als Teenager gepackt - damals habe ich in einer irischen Folk Band Mandoline gespielt.

Im Spot "Irland: Wunderbar entspannt" geht es um Slow Travel. Wie entschleunigen Sie selbst auf Reisen?

Ganz klassisch: ein gutes Buch, Ruhe, Natur. In Irland kann ich herrlich runterkommen. Meine Frau und ich fahren dann mit unserem VW-Bus einfach los ins Grüne. Wir haben keinen Plan und lassen uns treiben. Diesmal mieten wir vielleicht ein Hausboot und schippern über den Shannon. Auch das Wetter ist wieder großartig. Da hatten wir bisher immer Glück. Aber das Schönste ist, in Irland darf alles langsam gehen.

Was steht auf Ihrer Liste für Irland diesmal ganz oben?

Connemara - das ist für mich unverfälschtes Irland-Glück. Danach wahrscheinlich Richtung Cork. Es gibt viele Ecken, die wir noch nicht gesehen haben. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Bootstour am Wild Atlantic Way. Das letzte Mal haben wir dort Delfine gesehen. Aber ich will gar nicht zu viel vorplanen. Irland lässt man besser auf sich zukommen.

Noch eine Frage für das Pub am Abend: Guinness oder Whiskey?

Beides, natürlich. Am besten im Wechsel. Hauptsache, das Glas steht in einem Pub mit traditioneller irischer Musik und im Kamin knistert das Feuer.

Links:

Weitere Informationen:

www.ireland.com

https://media.ireland.com

Instagram: @entdecke_irland

Facebook: entdeckeirland

Pinterest: entdeckeirland

YouTube: @entdeckeirland

