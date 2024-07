LapID Service GmbH

Sicherheit ohne Grenzen: Führerscheinkontrolle von LapID ab sofort für alle EU-Kartenführerscheine

Bild-Infos

Download

Netphen (ots)

Ab sofort bietet LapID die Führerscheinkontrolle per App für alle EU-Kartenführerscheine an.

Mit der Erweiterung bietet das Unternehmen eine noch flexiblere Möglichkeit zur Führerscheinkontrolle.

Damit sind Fuhrparkverantwortliche auch bei Führerscheinen aus dem EU-Ausland mit LapID auf der sicheren Seite.

Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Mit der Möglichkeit alle EU-Kartenführerscheine per App zu kontrollieren, setzen wir einen neuen Standard in der automatisierten Führerscheinkontrolle für den Fuhrpark. Ein weiterer Schritt, der den Fuhrpark effizienter macht und einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr leistet."

Mit der Einführung der Führerscheinkontrolle per App für alle Kartenführerscheine aus der EU bietet LapID seinen Kunden noch mehr Vorteile. Ab sofort können alle EU-Kartenführerscheine bequem und effizient über die LapID Driver App kontrolliert werden. Damit geht das Unternehmen einen weiteren Schritt, auch international aufgestellten Fuhrparks eine digitale und sichere Lösung zur Führerscheinkontrolle zu bieten.

Bisher konnten bereits EU-Kartenführerscheine aus Deutschland, Österreich und Frankreich mithilfe der Driver App kontrolliert werden. Für alle anderen Führerscheine aus dem Ausland war bislang das LapID Siegel erforderlich. Nun erweitert das Unternehmen sein Angebot um alle weiteren EU-Länder und ermöglicht es Fuhrparkmanagern, so auch Fahrer aus Ländern wie den Niederlanden, Italien oder Polen einfach per Smartphone zu kontrollieren. Auch Führerscheine aus der Schweiz sind per App kontrollierbar.

Einfache Führerscheinkontrolle via App, ab sofort für jeden EU-Kartenführerschein

Die neue Funktion bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung für Unternehmen in Deutschland mit Fahrern aus dem EU-Ausland. Denn damit schafft LapID eine einheitliche Kontrolllösung für die Fahrer. Mit der LapID Driver App sind Fahrer in der Lage, ihren Führerschein selbstständig innerhalb weniger Minuten im Büro oder zuhause zu überprüfen. Das bedeutet einen deutlich höheren Komfort bei der Kontrolle und auch das Fuhrparkmanagement wird entlastet. Die Kontrolle von Papierführerscheinen kann wie gewohnt über das LapID Siegel (oder die LapID Manager App) erfolgen. Dank der NFC-Funktion des Siegels kann die Kontrolle hier aber ganz bequem über die LapID Driver App erfolgen.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Mit der Einführung der Kontrolle aller EU-Kartenführerscheine per App kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nach. Die innovative App-Lösung unterstützt deutsche Unternehmen über die Ländergrenzen hinaus bei der Kontrolle der Führerscheine europäischer Fahrer. Die Erweiterung um weitere unterstützte Führerscheine unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden eine umfassende und zuverlässige Lösung für die Führerscheinkontrolle anzubieten."

Noch mehr Komfort und Sicherheit auch bei ausländischen Führerscheinen im Fuhrpark

Insbesondere bei international aufgestellten Fuhrparks war eine Kontrolle von Führerscheinen aus dem Ausland bisher nur mit dem LapID Siegel möglich. Je nach Standort konnte eine Anbringung des Siegels für Fuhrparkverantwortliche herausfordernd sein. Genau hier setzt LapID mit der Erweiterung der LapID Driver App an.

Die Kontrolle via App erfolgt anhand der verschiedenen Sicherheitsmerkmale der jeweiligen Führerscheine. Dabei setzt LapID auf den bereits bewährten mehrstufigen Prüfprozess. So kann sichergestellt werden, dass die Kontrolle anhand eines Original-Führerscheins erfolgt.

Über LapID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 500.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.

Original-Content von: LapID Service GmbH, übermittelt durch news aktuell