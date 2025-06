Tata Communications

Tata Communications stellt neues Kabelsystem zur Verbesserung der globalen Konnektivität der nächsten Generation vor

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Tata Communications, ein führendes globales Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, gab heute die Integration eines neuen Unterseekabelsystems -TGN-IA2-, das vom Asia Direct Cable (ADC)-Konsortium gebaut wurde, in sein bestehendes Netzwerk bekannt, was einen wichtigen Fortschritt für die Netzwerkkonnektivität für Unternehmen in ganz Asien und darüber hinaus darstellt.

TGN-IA2 wurde für nahtlose Konnektivität, skalierbare Bandbreitenlösungen und Datenübertragungen mit hoher Kapazität über mehrere Routen entwickelt und ermöglicht es Kunden – darunter Unternehmen, Hyperscaler und Dienstleister – die Verfügbarkeit vielfältiger und ausfallsicherer Konnektivitätslösungen von einem einzigen Anbieter in ihren innerasiatischen Netzwerken zu nutzen.

Darüber hinaus lässt sich TGN-IA2 nahtlos in die bestehenden Ressourcen von Tata Communications integrieren und erleichtert so Konnektivitätslösungen von Asien in wichtige Regionen wie die USA, Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie Indien.

Im Gegensatz zu herkömmlichen konsortialgebauten Systemen bietet Tata Communications durch die Unabhängigkeit bei der Eigentümerschaft und Kontrolle der End-to-End-Kapazitätserweiterungen auf TGN-IA2 eine unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit, wodurch eine schnellere Bereitstellung und Geschäftsbereitschaft für Kunden ermöglicht wird. Unternehmen können jetzt von einem erstklassigen Netzwerk profitieren, das sich schnell an veränderte Anforderungen anpasst, datenintensive Anwendungen wie KI, Verbindungen zwischen Rechenzentren und High-Definition-Streaming unterstützt und so Unternehmen in die Lage versetzt, in der sich ständig wandelnden digitalen Wirtschaft zu bestehen und zu wachsen.

Schließlich werden auch Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, elektronischer Handel, Logistik und allen anderen Sektoren, die auf einen schnellen und sicheren Datentransfer zwischen Asien und den wichtigsten globalen Knotenpunkten angewiesen sind, davon profitieren:

Verbesserte Latenzzeit für schnellere Internetgeschwindigkeiten und Streaming-Qualität

Verbesserte Zuverlässigkeit und Redundanz zur Gewährleistung einer nahtlosen Geschäftskontinuität

Größere Netzvielfalt durch eine nahtlose Verbindung zwischen TGN-IA2 und dem bestehenden Unterwasserkabelsystem TGN-IA (Tata Global Network Intra-Asia)

Die Grundlage für zukunftssichere digitale Dienste und Anwendungen

„Bei Tata Communications halten wir an unserem Engagement fest, in modernste Unterseekabelsysteme zu investieren, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden an skalierbare, vielfältige und leistungsstarke Konnektivitätslösungen zu erfüllen", sagte Genius Wong, Executive Vice President - Core and Next-Gen Connectivity Services und Chief Technology Officer, Tata Communications. „Ganz gleich, ob Sie ein Cloud-Anbieter sind, der nach Asien expandiert, ein multinationaler Konzern, der eine Verbindung mit niedriger Latenz über Kontinente hinweg sucht, oder ein digitales Unternehmen, das global skaliert - TGN-IA2 ist die Grundlage für Ihre Zukunft. Diese jüngste Erweiterung unserer Netzstruktur wird die Position von Tata Communications als weltweit führendes Unternehmen für intelligente, sichere und skalierbare Konnektivität und grenzüberschreitende Innovation weiter stärken."

