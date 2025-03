Tata Communications

Tata Communications Vayu revolutioniert die Cloud für das intelligente Unternehmen

Mumbai, Indien, 22. März 2025 (ots/PRNewswire)

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), ein führendes globales Unternehmen für Kommunikationstechnologie und ein bedeutender Akteur im Bereich Private Cloud, gab heute die Einführung von Tata Communications Vayu bekannt, seiner Cloud-Fabric der nächsten Generation, die die Unternehmens-IT revolutioniert. Mit einer einheitlichen, zweckorientierten Architektur begegnet sie den steigenden Cloud-Kosten, der Komplexität mehrerer Clouds und den Anforderungen an die KI-Infrastruktur und versetzt Unternehmen in die Lage, das Zeitalter des intelligenten Unternehmens nahtlos zu meistern.

Wesentliche Merkmale

• Vereinheitlicht und kostenoptimiert: Nahtlose Integration von IaaS, PaaS, KI, Sicherheit und Konnektivität, Reduzierung der Cloud-Kosten durch um bis zu 30 %

• KI-gestützt und skalierbar: On-demand NVIDIA GPUs, AI Studio und Automatisierung beschleunigen die Einführung von KI bei gleichzeitiger Kostensenkung

• Vereinfachte Multi-Cloud und DevOps: Herstellerunabhängig mit integrierten DevOps-Tools, API-Verwaltung und Microservices

• Sicherheit und Compliance: Null-Vertrauensrahmen, Verschlüsselung und Einhaltung von DPDP 2025, RBI, SEBI, IRDAI, MeitY

• Branchenspezifische Lösungen: Anpassbar für Behörden, Finanzwesen und Einzelhandel, Ausgleich von Cloud-Modellen

• Nachhaltig und zukunftsorientiert:Pläne für eine CO2-neutrale Cloud, energieeffiziente Rechenzentren und direkte Flüssigkeitskühlung

Das Cloud-Fabric wurde für Benutzerfreundlichkeit, Kontrolle und die Zukunft entwickelt und integriert IaaS, PaaS, KI-Plattform, Sicherheit, Cloud-Konnektivität und professionelle Dienste nahtlos in ein einziges, intelligentes Ökosystem. Dies beseitigt die Verwaltungskomplexität, senkt die Betriebskosten und stellt sicher, dass Unternehmen mühelos skalieren können – ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter. Mit einem transparenten Preismodell, integrierter FinOps-Automatisierung und Multi-Cloud-Flexibilität bietet es Kosteneinsparungen von bis zu 30 % bei gleichzeitiger Optimierung der Workload-Leistung. Im Vergleich zu großen Cloud-Service-Anbietern werden die Kosten um 15–25 % gesenkt, ohne dass Gebühren für den Datenabfluss oder versteckte Gebühren anfallen.

Unternehmen beschleunigen die Einführung von KI. Die Vayu AI Cloud von Tata Communications bietet On-Demand-Zugriff auf leistungsstarke NVIDIA-Grafikprozessoren, wodurch kostspielige Investitionen in die Infrastruktur entfallen und ein nahtloses Training, eine Feinabstimmung und eine Bereitstellung von KI-Modellen in großem Maßstab ermöglicht werden. Sie verfügt auch über ein KI-Studio – einschließlich einer KI-Workbench, eines Modellgartens und verantwortungsbewusster KI-Rahmenbedingungen – um Innovationen zu beschleunigen. Darüber hinaus automatisieren integrierte Generative AI und AIOps Abläufe und verbessern die intelligente Überwachung, während KI-gesteuerte DevOps-Tools und fortschrittliche Schulungsplattformen Unternehmen in die Lage versetzen, KI effizient einzusetzen, die Komplexität zu reduzieren und die Kosten zu kontrollieren.

Die PaaS-Dienste von Tata Communications Vayu vereinfachen die Anwendungsbereitstellung durch serverloses Computing, automatische Skalierung und verwaltete Datenbanken. Die KI/ML-Plattform optimiert die Modellschulung und -bereitstellung, während die integrierte API-Verwaltung, die Microservices und die integrierten DevOps-Tools die Arbeitsabläufe automatisieren und es den Unternehmen ermöglichen, schnell und ohne großen Aufwand für die Infrastrukturverwaltung zu innovieren.

Anders als herkömmliche Cloud-Lösungen, bei denen mehrere Anbieter und Plattformen verwaltet werden müssen, bietet Tata Communications Vayu ein vollständig integriertes Cloud-Ökosystem, das Rechenleistung, Speicher, KI, Sicherheit und Cloud-Konnektivität umfasst. Ganz gleich, ob Unternehmen hochleistungsfähige virtuelle Maschinen, skalierbaren Speicher oder KI-gestützte Automatisierung benötigen, sie bietet eine nahtlose Plattform zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Workloads.

Tata Communications hat erkannt, dass kein Unternehmen dem anderen gleicht, und arbeitet mit Unternehmen zusammen, um zweckmäßige Cloud-Strategien zu entwickeln, die öffentliche, private und lokale Implementierungen ausgleichen. Von der Regierung über Finanzdienstleistungen bis hin zum Einzelhandel stellt Tata Communications Vayu sicher, dass die Cloud-Infrastruktur den branchenspezifischen Anforderungen und langfristigen Wachstumszielen entspricht.

Die Fabric gewährleistet einen nahtlosen Datenzugriff in verschiedenen Umgebungen – vor Ort, in der Cloud oder am Edge – und wahrt dabei die Datenintegrität während des gesamten Lebenszyklus. Mit präzisen Zugriffskontrollen, Datenmaskierung, Zustimmungsmanagement und dem Schutz personenbezogener Informationen schützt das robuste Framework sensible Unternehmensdaten und bietet Unternehmen ein sicheres Gefühl.

Tata Communications Vayu bietet außerdem ein Zero-Trust-Sicherheitskonzept, fortschrittliche Identitäts- und Zugriffskontrollen und die Einhaltung wichtiger Vorschriften – einschließlich der Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules 2025, RBI, SEBI, IRDAI und des Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). Unternehmen können sich darauf verlassen, dass ihre Daten sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung verschlüsselt und vor neuen Cyber-Bedrohungen geschützt sind.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit ein Muss für Unternehmen ist, ist Tata Communications Vayu mit seinen klimaneutralen Cloud-Optionen und energieeffizienten Rechenzentren führend. Tata Communications plant die Einführung einer direkten Flüssigkeitskühlung – eine fortschrittliche Technologie zur Optimierung des Wärmemanagements für Hochleistungsrechner –, die es Unternehmen ermöglicht, ESG-Ziele zu erreichen und gleichzeitig von einer überlegenen Cloud-Leistung zu profitieren.

A.S. Lakshminarayanan, Generaldirektor und Geschäftsführer, Tata Communications, sagte: „Mit der Beschleunigung des digitalen Zeitalters ist der Bedarf an Cloud- und KI-Lösungen für Unternehmen, die Leistung, Kosten und Nachhaltigkeit in Einklang bringen, so groß wie nie zuvor. Tata Communications Vayu ist mehr als nur ein Produkt – es wird einen neuen Weg für die Integration, Vereinfachung und Innovation von Unternehmen bahnen.

Bhaskar Gorti, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Cloud- und Cybersecurity-Services, Tata Communications fügte hinzu: „Tata Communications Vayu bedeutet eine Umstellung. Unternehmen benötigen heutzutage mehr als nur grundlegende Cloud-Dienste, und unser neuestes Angebot ist der Beginn eines neuen Kapitels in der Cloud-Entwicklung – eines Kapitels, in dem Technologie kein Hindernis mehr darstellt, sondern grenzenlose Möglichkeiten eröffnet."

Sie finden hier weitere Informationen.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Das Unternehmen setzt auf Vertrauen und ermöglicht die digitale Transformation von Unternehmen weltweit durch Zusammenarbeit und vernetzte Lösungen, Kern- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting und Sicherheitslösungen sowie Mediendienste. Zu seinen Kunden zählen 300 der Fortune-500-Unternehmen, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste; Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

© 2025 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

