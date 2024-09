Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Neuer Apotheken Umschau-Ratgeber: "Blutzucker in Balance"

Der ideale Ratgeber für alle, die aktiv und präventiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig alltagstauglich, bietet das Buch eine wertvolle Unterstützung für ein gesünderes Leben.

Mit "Blutzucker in Balance" bringt der Wort & Bild Verlag einen praktischen und lebensnahen Ratgeber auf den Markt, der sich mit einem der zentralen Themen unserer Gesundheit befasst: dem Blutzuckerspiegel. Der Ratgeber erklärt auf verständliche Weise, wie alltägliche Lebensmittel unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen können, ihn etwa in die Höhe treiben, und welche langfristigen Folgen dies haben kann - von Heißhungerattacken über Übergewicht bis hin zu Diabetes Typ 2.

Die Vorteile von einem balancierten Blutzuckerspiegel auf einen Blick:

Kein Heißhunger mehr: Durch einen stabileren Blutzuckerspiegel mit geringeren Schwankungen verschwinden die plötzlichen Gelüste.

Gewichtsreduktion: Ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel fördert eine natürliche Gewichtsabnahme.

Besserer Schlaf: Wer den Blutzucker im Griff hat, schläft besser und erholsamer.

Mehr Wohlbefinden: Insgesamt führt die Balance des Blutzuckers zu einem gesteigerten Wohlbefinden und mehr Energie im Alltag.

In 10 Schritten zum Wunschgewicht und zu mehr Energie

Smoothies machen es, Cornflakes auch und besonders Kartoffelpüree: Sie lassen unseren Blutzuckerspiegel steil nach oben klettern. Die Zuckermenge, die dann in unserem Blut schwimmt, messen wir als Blutzucker. Steigt dieser Wert mehrmals am Tag immer wieder stark an, gerät unser Blutzuckerspiegel aus dem Gleichgewicht.

In zehn praktischen Schritten zeigt der neue Apotheken Umschau-Ratgeber, wie man den Blutzuckerspiegel dauerhaft in Balance hält. Es richtet sich an alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen, indem sie "Zuckerspitzen" vermeiden und so das Risiko von Insulinresistenz und Diabetes reduzieren. Die einfache Umsetzbarkeit der Empfehlungen ermöglicht es, ohne großen Aufwand den Alltag gesünder zu gestalten.

Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 07. September 2024 |176 Seiten | 22,99 Euro | ISBN: 978-3-92721686-0

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Blutzucker in Balance" (ISBN: 978-3-92721686-0), "Osteoporose. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-69-3), "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich. Unter https://buecher.apotheken-umschau.de/ finden Sie eine Übersicht unseres umfangreichen Buchprogramms.

