DFB-Pokal live im ZDF: Viertelfinale-Nachholspiel und Halbfinale

Die Halbfinal-Konstellationen sind bereits ausgelost, doch das Viertelfinale zwischen Drittligist und Erstligist muss erst noch gespielt werden: Am Dienstag, 12. März 2024, empfängt Pokal-Favoritenschreck 1. FC Saarbrücken erneut die zwei Klassen höher spielende Borussia aus Mönchengladbach – um 20.15 Uhr begrüßt Moderator Jochen Breyer die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer zur "sportstudio live"-Übertragung des nachzuholenden DFB-Pokal-Viertelfinales.

Fünf Wochen zuvor konnte die Partie aufgrund von Starkregen nicht angepfiffen werden. Erneut ist als ZDF-Live-Kommentator Oliver Schmidt im Saarbrücker Stadion am Mikrofon. Zudem als Experte und Co-Kommentator im Einsatz: Ex-Fußball-Profi Hanno Balitsch.

DFB-Pokal-Halbfinale am 3. April 2024 im ZDF

Bereits klar ist, dass Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale als Gegner auf den Sieger der Nachholpartie wartet. Ebenfalls schon klar: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen, Topfavorit auf den diesjährigen Pokalsieg, empfängt im anderen Halbfinale am Mittwoch, 3. April 2024, Zweitligist Fortuna Düsseldorf – zu sehen bei "sportstudio live" im ZDF. Moderator Sven Voss führt dann ab 20.15 Uhr durch diesen neuerlichen Pokal-Fußballabend im ZDF, Fußballweltmeister Per Mertesacker ist als Experte dabei und Claudia Neumann kommentiert die Partie.

DFB-Pokalspiele der Männer und Frauen in der ZDFmediathek abrufbar

Die ZDF-Übertragungen der DFB-Pokalspiele sind auch live auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu verfolgen. Alle DFB-Pokalspiele sind zudem direkt nach Abpfiff in der ZDFmediathek abrufbar. Zusammenfassungen aller Partien gibt es auch auf ZDFheute, in der ZDFmediathek sowie auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball". Auch die Highlights der Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal der Frauen, die in dieser Woche ausgetragen wurden, sind dort abrufbar. Ebenso ab Samstag, 30. März 2024, die Zusammenfassungen der Halbfinale. Das DFB-Pokalfinale der Frauen ist am Donnerstag, 9. Mai 2024, ab 15.40 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen.

Die DFB-Pokal-Übertragungen im ZDF werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

