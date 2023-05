NAKO Gesundheitsstudie

International namhafte Wissenschaftler*innen als Beiräte der NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg (ots)

In den wissenschaftlichen Beirat hat die Versammlung der NAKO Gesundheitsstudie Mitgliedsinstitutionen (NAKO) Prof. Dr. Beate Ritz sowie Prof. Dr. Martin Bobak neu und Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch wieder gewählt. Ausgeschieden sind Prof. Dr. Julie Buring und Prof. Dr. Diana Kuh. Dem Ethik-Beirat gehören Prof. Dr. Paul Elliott, Prof. Dr. Udo Hoffmann, Prof. Dr. Vasan S. Ramachandran, Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch, Prof. Dr. Beate Ritz und Prof. Dr. Martin Bobak an.

"Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Beirates sind weltweit geschätzte und anerkannt Kolleginnen und Kollegen", so Prof. Dr. Henry Völzke, Vorstandsvorsitzender der NAKO. "Es ist für uns Bereicherung und Ansporn zugleich, dass diese Expertinnen und Experten bereit sind, mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung die Forschung in der NAKO zu unterstützen."

Gemäß der Satzung berät der wissenschaftliche Beirat den Vorstand und die Mitgliederversammlung der NAKO in allen wissenschaftlichen und programmatischen Fragen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Die NAKO Studie gehört den Projekten an, die im Rahmen des großen Finanzpakets zur Unterstützung der Spitzen-Forschung in Deutschland von Bund und Ländern hierfür ausgewählt wurden. Ab dem 1. Mai beginnt für die NAKO Studie die dritte Förderung in Folge.

Zu den Mitgliedern des NAKO wissenschaftlichen Beirats gehören:

(seit 31.03.2022) Prof. Dr. Paul Elliott ist Inhaber des Lehrstuhls für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitsfürsorge an der medizinischen Fakultät und der School of Public Health, Imperial College London.

(seit 31.03.2022) Prof. Dr. Udo Hoffmann, früher Radiologe an der Harvard Medical School (Boston U.S.A.) und Leiter der Abteilung für kardiovaskuläre Bildgebung in der Abteilung für Radiologie am MGH, ist heute Chief Scientific Officer bei Cleerly

(seit 31.03.2022) Prof. Dr. Vasan S. Ramachandran ist leitender Wissenschaftler und Direktor der Framingham Heart Study (FHS) und leitender Wissenschaftler der Risk Underlying Rural Areas Longitudinal Study (RURAL). Er ist auch außerordentlicher Professor für Medizin und Epidemiologie an der Boston University School of Medicine/ Boston University School of Public Health (BUSM/BUSPH) und Dekan der University of Texas School of Public Health San Antonio.

(Wiederwahl in das Gremium) Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch ist Epidemiologin und leitet die Abteilung für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit sowie der Abteilung für Epidemiologie chronischer Krankheiten am Swiss TPH. Außerdem ist sie Professorin für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel (Schweiz). Sie hat 2022 den Wissenschaftspreis der Stadt Basel erhalten.

(neu in das Gremium gewählt) Dr. Beate Ritz ist Professorin für Epidemiologie, Umweltgesundheitswissenschaften und Neurologie an der University of California, Los Angeles (U.S.A.)

(neu in das Gremium gewählt) Prof. Dr. Martin Bobak, Institute of Epidemiology & Health, UCL, London, UCL Central and Eastern European Health Research Group.

Original-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell